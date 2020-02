Nova premiera SSG Samo konec sveta

Dialog je po definiciji pogovor med dvema ali več osebami. V najnovejši produkciji Slovenskega stalnega gledališča Samo konec sveta pa se dialogi večkrat spremenijo v monologe. Pomanjkanje komunikacije, nesposobnost poslušanja, dolgoletne zamere so med protagonisti besedila znanega francoskega dramatika Jean-Luca Lagarca (1957–1995), ki bo odrsko premiero doživelo v petek, 7. februarja. Predstava se, tako kot vse domače produkcije tržaškega teatra, poteguje za nagrado Primorskega dnevnika.

Režiser predstave Vladimir Jurc, sicer dolgoletni član igralskega jedra SSG, je na včerajšnji tiskovni konferenci dejal, da je za tekst izvedel neke noči v zgodnjih 90. letih, ko mu ga je na gostovanju v Pratu izročil takratni direktor beograjskega Bitefa Jovan Ćirilov. Besedilo francoskega dramatika, ki je nekaj let kasneje umrl za posledicami aidsa, ga je takoj prevzelo, dolgo si je želel, da bi ga postavil na oder, priložnost pa dobil z novim umetniškim vodjo Danijelom Malalanom. »Sem otrok Mladinskega gledališča, kjer smo gojili skupinsko delo, in tudi ta predstava je rezultat skupinskega dela in velike doze strpnosti drug do drugega,« je dejal Jurc, ki ga pri tekstu – ob dejstvu, da pripoveduje o današnjem človeku, družini, osamljenosti –, privlačuje tudi dramatikova skrb za igralce, saj jim ponuja pet dodelanih vlog. V vlogi Luisa, ki se po dolgoletni odsotnosti vrne domov na smrt bolan, nastopa Romeo Grebenšek. Igralec se tako po treh letih vrača na oder Slovenskega stalnega gledališča, tudi sam pa izpostavlja kolektivno igro: drama ima po njegovi oceni pet protagonistov, vsak je po svoje junak, ki mora rešiti svojo zgodbo, svoj položaj.