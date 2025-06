Novo sezono SSG bodo oblikovale (ne)mirne duše

Kdo so (ne)mirne duše, po katerih je Slovensko stalno gledališče Trst (SSG) poimenovalo novo sezono? Vsi tisti, ki razmišljajo o nemirni sedanjosti in smislu obstoja med izzivi bivanja v kompleksnem svetu z brezmejnim upanjem v dobro, solidarno in vključujočo družbo.

S tem geslom - (ne)mirne duše - direktor in umetniški vodja SSG Danijel Malalan ob napovedi nove gledališke sezone zaključuje svoj mandat. Program abonmajske sezone 2025-2026, s katerim zapušča svoj položaj, je danes predstavil v prostorih Vojnega muzeja za mir Diego de Henriquez ob prisotnosti tržaške podžupanje Serene Tonel in odbornika za kulturo Giorgia Rossija ter predsednika upravnega sveta Slovenskega stalnega gledališča Ivana Jevnikarja. Za glasbeno spremljavo je poskrbel harmonikar Glasbene matice Emil Canciani iz razreda profesorja Fulvia Jurinčiča.

Prva na vrsti bo Goldonijeva kavarna

Gledališko sezono bo odprla Goldonijeva Kavarna v režiji Janusza Kice, ki jo bodo uprizorili v SSG 31. oktobra. Šlo bo za prvo izvedbo v slovenskem jeziku tega Goldonijevega dela, ki s komičnimi prizori prikazuje nemirne duše beneškega trga, kjer se prepletajo zgodbe in usode različnih likov.

Sledila bo 28. novembra dramska priredba slovenske klasike Balada o trobenti in oblaku Cirila Kosmača. Uprizoritev je nastala v sodelovanju z AGRFT in Mini teatrom Ljubljana, za režijo je poskrbel Žiga Hren.

Januarja bo na sporedu tragikomična predstava Na drugi strani, ki bo po delu argentinskega dramatika Ariela Dorfmana nastala v sodelovanju s tržaškim gledališčem La Contrada. Režiserka Marcela Serli postavlja na oder zgodbo, ki vojno in zarisanje meja obravnava iz različnih zornih kotov.

V drugem delu sezone bo na sporedu delo po resnični predlogi Veronika Deseniška Otona Župančiča. Drama v režiji Maruše Kink temelji na zgodovinskih dogodkih o prepovedani ljubezni med Friderikom II. Celjskim in Veroniko Deseniško, ki jo je oče obtožil čarovništva, postavljajo pa jo na oder ravno ob 600-letnici njene obsodbe.

Redno sezono bo maja sklenila predstava Vlak št. 123 v prihodnost, ki je nastala v režiji Jasmin Kovic in v sodelovanju s Kosovelovim domom Sežana ob 120. obletnici rojstva Srečka Kosovela. Gre za preplet njegovih družbeno-kritičnih besedil, glasbe, videoposnetkov in plesa.

Osnovni abonma predstav pa obsega še komedijo Špas teatra Kako se znebiti bodočega moža v režiji Žige Flajnika. Tudi letos bodo abonenti lahko nadgradili osnovni abonma s trojico dramskih, plesnih in glasbenih dogodkov dveh izbirnih abonmajskih sklopov. Otrokom in staršem bo sobotne popoldneve polepšal Družinski abonma, ki v SSG prinaša velike produkcije slovenskih gledališč. Sezono SSG pa bodo podkrepili še številni izvenabonmajski dogodki. Vsi (in vse predstave) so objavljeni na spletni strani SSG. Predvpis abonmaja s popustom je možen do 31. julija. Kot novost je letos na voljo tudi izredna ponudba za nove abonente.