Nurejev v iskanju svobode

Ob koncu snemanja tega celovečerca je britanski igralec in režiser Ralph Fiennes prejel srbsko državljanstvo. Premierka Ana Brnabić in predsednik Aleksandar Vučić sta si bila edina, da lahko tako najbolje izkažeta hvaležnost osebnosti, ki je realizirala nekaj, kar je v »ponos in veliko korist državi«. Fiennes je namreč prav v Beogradu posnel dober del filma, ki ga je v celoti posvetil največjemu baletnemu plesalcu vseh časov Rudolfu Nurejevu.

Zgodba se priče pri koncu; leta 1961, ko sovjetske oblasti pretrese novica, da je Rudolf Nurejev zaprosil za politični azil v Franciji. Plesalčev mentor Aleksander Puškin kmalu zatem išče primerno opravičilo za vse, kar se je zgodilo od trenutka, ko je njegov najboljši plesalec zapustil Leningrad in se odpravil Parizu naproti.

Vse ostalo je film o velikem talentu in njegovem nenehnem iskanju svobode. Nurejeva spoznamo, ko v trendy obleki prispe v Pariz in z ostalimi člani baletne skupine gledališča Kirov prvič prestopi meje Sovjetske zveze. Zgodba se odvija skozi tri ločena a med sabo dobro prepletena poglavja, o Nurejevem zelo revnem otroštvu v baškirijski republiki, o velikih prizadevanjih za dokazovanje neizmernega talenta do trenutka, ko ga življenje v nadvse očarljivem Parizu prepriča, da se odpove svojim koreninam, družini in vsemu, kar mora pustiti za sabo. Veliki baletnik na policijski postaji pariškega letališča Le Bourget izbere vrata, ki ga rešijo zapora in mu odprejo pot do zahoda in seveda uspeha.

Fiennesov film, ki lepo ponazarja duh časa in zgodovinski trenutek, ko sta bila svet in Evropa razdeljena na dva bloka, je v marsičem zelo aktualen. Škoda pa, da režiserju ni uspelo zarezati nekoliko globlje, saj se kljub dobremu nastopu triindvajsetletnega ukrajinskega plesalca Olega Ivenka nikakor ne dotakne čustev. Zato je kljub plesnim točkam in zgodovinskim utrinkom, ki pripovedujejo o Leningradu, Moskvi, KGBju in Parizu, najlepši prizor tisti, ko se Nurejev zateče v objem francoskih oblasti.

Rudolf Nurejev Bela vrana

Velika Britanija, Francija in Srbija 2017

Režija: Ralph Fiennes

Igrajo: Oleg Ivenko, Adele Exarchopoulous, Ralph Fiennes, Louis Hofmann in Nebojša Dugolić