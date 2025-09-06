»O ekologiji razmišljam že 25 let, a takrat še ni bilo možnosti ustvarjati ekološke mode«

Matea Benedetti je Koprčanka, ki že vrsto let dela in ustvarja v Ljubljani. Ustanovila je blagovno znamko Benedetti Life, pod katero oblikuje trajnostno luksuzno modo. Sinteza med ekologijo in modnim oblikovanjem je pripeljala njene obleke na rdeče preproge oskarjev, filmskega festivala v Cannesu in Benetkah ter v revije, kot sta Elle in Vogue. Prejela je vrsto priznanj in nagrad. Predavala je na COP28 v Dubaju, Vatikanu in Bruslju.

V soboto, 13. septembra, bo v Novi Gorici v okviru uradnega programa Evropske prestolnice kulture (EPK) GO! 2025 zaživel modni spektakel, ki si ga je Matea Benedetti zamislila s številnimi ustvarjalci.

Z modno mojstrico smo poklepetali v njenem ateljeju v Centru Rog v Ljubljani, ki ga ima po uspešni prijavi na razpis na voljo dve leti. V Rogu uporablja tudi laboratorij z laserskim tiskalnikom, vezilne stroje in šivalnico.

Modno oblikovanje in ekologija. Mislim, da je kombinacija zelo aktualna in preprosto logična. Videti je namreč skoraj samoumevno, kar daje zamisli občutek genialnosti. V poslovnem svetu bi rekli, da gre za vizijo. Kako se je rodila?

Prvi močni, intuitivni impulz sem dobila, ko sem se odločila za študijsko izmenjavo na Utrecht School of the Arts na Nizozemskem. Tam sem poslušala predavanje glavnega urednika revije Wallpaper. Takrat se o ekologiji in okoljskih temah še ni veliko govorilo, on pa je poudaril, da bo prihodnost zahtevala odločitev med dvema potema. Prva je pomenila pospešeno, robotsko proizvodnjo - umetne inteligence takrat še nismo poznali -, druga pa upočasnitev in vrnitev k skladnosti z naravo. Poudaril je, da bomo morali oblikovalci izbrati svojo smer.

Izbrali ste seveda drugo.

O ekologiji razmišljam že petindvajset let, a takrat še ni bilo možnosti ustvarjati ekološke mode. Nekega dne sem s prijateljico ob kavi delila svojo jezo nad velikimi blagovnimi znamkami - prav one bi lahko uvajale spremembe, saj imajo kapital, potreben za trajnost, ki je finančno zahtevna. Takrat me je prešinilo, da ni pošteno, da se mali človek vedno počuti kot nemočna žrtev sistema, in da lahko tudi sama začnem uvajati spremembe. Honorar, ki sem ga prejela za svojo prvo kostumografijo opere v Palermu, sem zato v celoti investirala v svojo prvo trajnostno blagovno znamko.

Je ekologija prednost?

Skepticizma je še vedno veliko, zato vlagam ogromno energije v to, da kupcem pokažem, da ekologija ni le modna muha. Benedetti Life je luksuzna blagovna znamka, katere bistvo dopolnjujeta trajnost in zaščita živali.

Zato ste študirali modno oblikovanje?

Sem, ampak zaradi svojih vrednot nisem nikoli hotela delati v modni industriji. Edina manj oporečna in hkrati bolj ustvarjalna pot je gledališče, in tako sem se odločila za poklic kostumografinje. Dvajset let sem ga opravljala intenzivno, od opere, gledališča, sodobnega plesa vse do televizije. Po ustanovitvi blagovne znamke, ki mi vzame veliko časa, sem začela opuščati teater. Občasno se še posvečam operi.

Kolekcije posvečate živalim?

Del dogodka EPK bo posvečen oceanom, v njegovem sklopu bom predstavila novo kolekcijo na temo kitov. Drugi del bo namenjen gozdovom in bo obudil dve prejšnji kolekciji - eno, posvečeno belemu tigru, in drugo, posvečeno papigam. Še starejša kolekcija pa je nastala pod navdihom hobotnice.