O Palomi ali zaupanju v človeka

Paloma je tovarna, ikonična podoba iz nekdanje Jugoslavije, zdaj tudi gledališka predstava, ki bo v nedeljo, 26. marca, ob 17. uri gostovala v Slovenskem stalnem gledališču v Trstu v okviru popoldanskega abonmajskega sklopa. Koprodukcija Slovenskega mladinskega gledališča, AGRFT in društva Krik uprizarja zgodbo tovarne, ki je proizvajala higienski papir in okrog katere se je razvilo naselje.

»Sladkogorska« ob reki Muri je simbol neke dobe (70. leta prejšnjega stoletja) in sanj mnogih, ki jim je tovarna predstavljala službo in boljšo perspektivo. Režiserka Brina Klampfer se je lotila razmisleka o nostalgičnosti za socialističnim obdobjem in za spominom, ki je vpisan v različne generacije. Tekst, ki ga je napisala skupaj s Kajo Blazinšek, je dejansko pripoved z zornega kota delavcev in vodilnih, med katerimi se prepletajo zgodbe o strojih, družinah, skupnosti. Humor posreduje nenavaden odnos do življenja, kjer ni dramatiziranja in niti poveličevanja, saj pogovori izpostavljajo predvsem vero in zaupanje v človeka.

O tovarni na koncu 60. let je pisatelj Tone Partljič napisal: »Ko sem se priselil, so v njej izdelovali v glavnem lepenko, zaposlenih pa je bilo okoli 450 delavcev. Ko sem odhajal, je bilo tam tisoč delavcev več. V zaostali tovarni, ki so jo po vojni hoteli ukiniti, a so se domačini uprli, so se v tistih letih odločili izdelovati papirnate finalne izdelke. Predvojnim strojem so dodali sodobne stroje ter postali sodobna tovarna, ki je začela izvažati in ustanavljati prodajna zastopstva v državah Evrope. Preden sem odšel, se je tovarna – zaradi želje po prepoznavnosti v Evropi – preimenovala v Palomo. Beli golob je postal simbol beline njenih izdelkov.« Predstava je lani prejela nagrado kot Žlahtna komedija po izboru strokovne žirije na festivalu 30. Dnevi komedije in še dodatni nagradi žlahtnega komedijanta. V Trstu bo opremljena z italijanskimi nadnapisi.