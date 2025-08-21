O prijateljstvu in uničenju v Palestini

V pričakovanju na očitno bogato bero filmov, ki bodo že v sredo zaživeli na 82. beneški mostri, opozarjamo na še en dokumentarec tržaškega letnega kina. Nocoj ob 21. uri bodo v Ljudskem vrtu predstavili film Edina zemlja, skupinsko nadvse aktualno delo o pustošenju in nasilju, ki ju izraelski vojaki že desetletja izvajajo na zasedenih območjih nedaleč od Gaze. Nagrajen z oskarjem za najboljši dokumentarec, je delo palestinsko-izraelskega kolektiva štirih mladih aktivistov.

Basel Adra, mladi Palestinec iz Masafer Yatte na Zahodnem Bregu, se že od otroštva bori proti izraelski okupaciji in množičnemu izgonu skupnosti iz vasi in naselij, kjer od vedno živi. V to ga je uvedel oče, ki je bil zaradi mirovnih odporniških akcij večkrat priprt. Basel že nekaj let z mobilnim telefonom, kamero in fotoaparatom neutrudno dokumentira nasilje in postopno uničevanje svoje in bližnjih vasi, kjer vojaki, ki jih pošilja izraelska vlada, postopoma rušijo hiše in izsiljujejo prebivalce. Marsikatera družina si po uničenju svojega doma uredi novo zatočišče v eni od številnih jam, ki so posejane po celotnem območju. Izraelske oblasti pa zahtevajo popolno kontrolo, ker trdijo, da morajo prav tam nadaljevati z vojaškimi vajami ...

Basel med dokumentiranjem spozna Yuvala, izraelskega novinarja, ki se dobro zaveda krivic, ki se dan za dnem dogajajo palestinskim družinam. O tem skuša poročati. Med mladeničema se razvije iskreno prijateljstvo in zavezništvo, pa čeprav ju bremeni očitna neenakost: kljub temu, da živita pol ure drug od drugega, je Basel podrejen vojaški okupaciji, Yuval pa se med Izraelom in zasedenimi ozemlji premika svobodno in brez vsake omejitve. Vsakič, ko se pojavijo vojaki in je jasno, da bodo spet rušili in izseljevali, Basel javi Yuvalu, ki nemudoma priskoči prijatelju na pomoč. Vse posname, da lahko seznani zunanji svet ...

Posnetki so nastajali celih pet let, od leta 2019 do leta 2023, vse do oktobrskega napada Hamasa. Poleg dokumenta o postopnem uničevanju in fizičnem nasilju, je delo tudi zapis o neskončni psihološki vojni, ki uničuje katerokoli voljo do odpora.

Konec julija je izraelski vojak ustrelil Awdaha Hathaleena, palestinskega novinarja in enega od aktivistov, ki so sodelovali pri realizaciji filma.

No other land

Država: Palestina, Norveška, 2024

Režija: Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham in Rachel Szor

Dokumentarni film