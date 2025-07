O tržaški druščini, ki je odprla kino v Dublinu

Po premieri januarja lani na Trst Film Festivalu in številnih projekcijah, na katerih je film Kino Volta prejel dolge aplavze in vrsto nagrad, se dokumentarec Martina Turka danes vrača v središče Trsta, na veliko platno letnega kina v Ljudskem vrtu.

V sklopu posebnega poklona, ki ta teden obeležuje filme posnete na severovzhodnem delu Italije, bo zaživela tudi zgodba, povzeta po eseju Draga Jančarja, v katerem je slovenski pisatelj obelodanil zanimivo anekdoto o prvi dublinski filmski dvorani, ki jo je z Joyceom odprla skupina srednjeevropskih podjetnikov.

Med protagonisti nastopata Nikla Petruška Panizon in Danijel Malalan, ki poosebljata zakonca Mahnič; vizionarna podjetnika, ki sta se takoj po nastanku sedme umetnosti lotila predvajanja filmov. Najprej po Istri in nekaterih bližnjih slovenskih vaseh, nato pa še po Evropi. Septembra 1909 sta se Mahničeva v Trstu sestala z Janezem Rebcem, lastnikom mestnega kina Salone Edison, Frančiškom Novakom iz Pirana in Tržačanom Giuseppejem Carisem, ki sta se od vedno zanimala za film, in pa odvetnikom Nicolojem Vidacovichem. Pravo presenečenje je v tem, da je bil del druščine tudi James Joyce. Irski pisatelj je spodbudil drzno pustolovščino, ki je v Trstu ustanovila družbo, z namenom, da bo potem odprla kino tudi v Dublinu.

Turkovo delo prepleta zgodovinsko dogajanje, ki je bilo v tistem času bogato stičišče kultur in narodov, z današnjim časom in izrednimi spremembami, ki spet postavljajo Trst med številne turistične cilje.

Film je večinoma posnet v prostorih Kulturnega doma na Ulici Petronio in prepleten z aktualnostjo danes obstoječega Joyceovega muzeja. Pomembna vloga je zaupana dvema mladima irskima igralcema, ki poosebljata Jamesa in njegovo ženo Noro. Vse to je obogateno z izčrpno razlago zgodovinarjev in intelektualcev, ki ponujajo pripovedi tudi natančen okvir.

Delo je posneto v treh jezikih, slovenščini, italijanščini in angleščini, celotna pripoved je opremljena z zgodovinskimi posnetki in scenami nemega filma. Nocojšnje brezplačne projekcije v Tržaškem Ljudskem vrtu, ob 21. uri, se bo udeležil tudi barkovljanski režiser Martin Turk.

Kino Volta

Država Slovenija, Italija, 2024

Režija Martin Turk

Igrajo Nikla Petruška Panizon, Danijel Malalan, Adriano Giraldi in Franko Korošec