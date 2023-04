Ob 40-letnici smrti Nejca Zaplotnika prenovljen izvod Poti

Pri Mladinski knjigi sta izšli jubilejni izdaji Poti Nejca Zaplotnika; novi ponatis njegove legendarne Poti in darilna knjižica Pot - Najlepše misli. Ta je bila doslej natisnjena že v več kot 50.000 izvodih in prevedena v štiri jezike (za prevod v italijanščino je poskrbel Dušan Jelinčič), so ob današnji obletnici Zaplotnikove smrti sporočili iz založbe.

Kot so še dodali, je nova, jubilejna izdaja Poti prenovljena in se lahko pohvali z novo spremno besedo Zaplotnikovega alpinističnega sopotnika Vikija Grošlja.

Danes sicer mineva 40 let od smrti velikana slovenskega alpinizma. Zaplotnik je umrl 24. aprila 1983 zaradi snežnega plazu z ledom, ki se je sprožil z južne stene Manasluja v Himalaji.

V Kranju leta 1952 rojeni Zaplotnik sodi med najuspešnejše slovenske alpiniste svoje generacije. Opravil je nad 350 vzponov vseh težavnostnih stopenj po Evropi, Afriki, Severni Ameriki in Aziji.

Veliko je plezal sam, izvedel več kot 30 prvenstvenih vzponov doma in na tujem, nekaj zahtevnih zimskih ponovitev in več ekstremnih smučarskih spustov. Bil je med redkimi na svetu, ki so se povzpeli na tri osemtisočake: Makalu (1975), Gašerbrum (1977) in Everest (1979), vse po novih prvenstvenih smereh.

»Kdor išče cilj, bo ostal prazen, ko ga bo dosegel, kdor pa najde pot, bo cilj vedno nosil v sebi,« ta misel Nejca Zaplotnika je v letih, odkar je pri Cankarjevi založbi leta 1981 prvič izšla njegova Pot, ki je postala klasika slovenske alpinistične literature, zaznamovala številne generacije bralcev. Zaplotnik je umrl dve leti po izidu knjige.

»Njegova Pot je ostala in postala brezčasna. Mladostna zagnanost, brezkompromisnost, neposrednost, kritičen odnos do ustaljenih družbenih norm, občutljivost za krivice socialno šibkejših, svoboda, neomajnost, pogum, kolegialnost, meditativnost v razmišljanju in samorefleksija so vrednote, ki jih Nejc ni samo strastno zagovarjal, ampak je tako tudi živel,« so še zapisali pri Mladinski knjigi.