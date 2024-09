Ob hišnem zboru in orkestru sijajni solisti

Redna abonmajska simfonična sezona se bo v tržaškem opernem gledališču Verdi pričela v petek. Odprl jo bo sijajni ruski violinist Sergej Krylov z Lalojevo Špansko simfonijo, dirigent Hans Graf pa se bo spoprijel s prekrasno Ravelovo priredbo Slik z razstave Modesta Mussorgskega.

Vsebino simfonične sezone so pred dnevi predstavili v dvorani De Sabata tržaškega gledlaišča intendant Giuliano Polo, umetniški vodja Paolo Rodda, predsednik Koncertnega društva Piero Lugnani ter glasbeni kritik Paolo Bullo. Koncerti bodo na sporedu vse do 22. decembra, ko bo po daljši pavzi na odru zaživela Puccinijeva Messa di Gloria kot poklon velikemu skladatelju ob 100-letnici smrti.

Po petkovem uvodnem koncertu bosta tržaške poslušalce dva odlična solista razveselila tudi 5. oktobra: srbski velemojster Stefan Milenković in odlični mladi čelist Ettore Pagano bosta igrala Brahmsov Koncert v a-molu op .102 za violino, čelo in orkester, sledila bo Schumannova Simfonija št. 4, ki jo bo vodil Hartmut Haenchen.

Tržaško obarvan

Bolj nevsakdanji bo program tretjega koncerta 11. oktobra: začel se bo s skladbo Cesareja Barisona, tržaškega violinista, ki je bil med letoma 1945 in 1954 intendant v gledališču Verdi, kamor je povabil največje svetovne zvezde tiste dobe, od Herberta von Karajana do Marie Callas. S Trstom je povezan tudi Sandro Fuga, ki je leta 1952 zmagal na kompozicijskem natečaju s skladbo Toccata per pianoforte e orchestra, ki jo bomo poslušali v izvedbi njegovega sina Giacoma. Program bosta dopolnila dva mojstra 20. stoletja, Luigi Dallapiccola ter Igor Stravinskij s Simfonijo Psalmov, v kateri bo imel pomembno vlogo operni zbor, ki ga pripravlja Paolo Longo, solistka bo sopranistka Marie-Pierre Roy, dirigiral bo Tommaso Turchetta.

Četrti koncert bo 18. oktobra vodil glasbeni vodja orkestra Enrico Calesso, ki je zanj izbral nemško glasbo: Wagnerjev Preludij k operi Tristan und Isolde ter dve simfonični pesnitvi Richarda Straussa - Don Juan ter Tod und Verklärung, vmes pa bo nastopil odlični mladi violinist Giuseppe Gibboni, ki je komaj dvajset let star osvojil prestižno nagrado Paganini (predsednik žirije je bil ravno Sergej Krylov) in bo tokrat igral dokaj redko izvajan Koncert v D-Duru Ferruccia Busonija, po materi Tržačana.

Ob koncu Puccini

Calesso bo dirigiral tudi peti koncert simfonične sezone 23. novembra ob 18. uri (ostali bodo ob 19.30, kar bo povzročilo velike težave zaradi vedno bolj brezupnega iskanja parkirišča vsem, ki se v bližino gledališča pripeljejo z avtom): oboist Francois Leleux bo igral Koncert v D-Duru Richarda Straussa, sledila bo 7. simfonija Antona Brucknerja. Ob 18. uri se bo pričel tudi zadnji koncert, ki ga bo 22. decembra s poklonom Pucciniju vodil Jordi Bernacer, solista bosta tenorist Riccardo Massi in baritonist Markus Werba.

Piero Lugnani je na predstavitvi izrazil svoje zadovoljstvo ob ponovnem uspešnem sodelovanju med Koncertnim društvom in gledališčem, Paolo Rodda in Giuliano Polo pa sta izpostavila temeljno vlogo, ki jo imata domači orkester in zbor, oba zaslužna za priznanja, ki jih je z nagrado Abbiati gledališču podelilo združenje italijanskih glasbenih kritikov.

Cene abonmajev se gibljejo med 59 (za mlade do 34. leta) in 189 evri, pri gledališki blagajni so na voljo tako abonmaji kot posamezne vstopnice.

Predstavitev simfonične sezone je spremljal nastop kvinteta, ki ga sestavljajo imenitni solisti in člani domačega orkestra: koncertni mojster Stefano Furini, vodja drugih violin Valentino Dentesani, solo violist David Briatore, čelistka Simona Slokar ter solo klarinetist Marco Masini so ubrano in občuteno podali prvi stavek Mozartovega Kvinteta v A-Duru KV 581. Kvintet se je posebno izkazal v zelo ekspresivno oblikovanem Adagio s čudovitim dialogom med prvo violino in klarinetom.