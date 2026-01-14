Od danes je mogoče prevzeti akreditacije za TSFF

Kdor se je odločil, da za 37. Tržaški filmski festival kupi akreditacijo, ki zagotavlja možnost ogleda vseh filmov na sporedu, jo lahko od danes prevzame v gledališču Miela. Tu bo prevzem akreditacij možen do 19. januarja in sicer od 10. do 20. ure. Zatem, od 20. januarja dalje, bo akreditacije možno dvigniti v gledališču Rossetti med 13.30 in 20. uro.

Na voljo je tudi spletna predprodaja vstopnic za posamezne filme. Te bo možno kupiti tudi na blagajnah vseh treh festivalskih prizorišč (gledališči Miela in Rossetti ter kino Ambasciatori) pol ure pred začetkom izbrane projekcije. V času TSFF, ki se bo odvijal od 16. do 24. januarja, bo mogoče vstopnice za posamezne projekcije kupiti tudi vnaprej, a le na blagajni gledališča oziroma kinodvorane, kjer bo film na ogled. Vse projekcije bodo v izvirniku z italijanskimi in angleškimi podnapisi.