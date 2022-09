Od narečne predstave do klasičnih in sodobnih del

Tržaško gledališče La Contrada ima za novo sezono v načrtu produkcijo tradicionalne narečne predstave in tri koprodukcije s prestižnimi državnimi gledališkimi ustanovami ter seveda vrsto gostovanj drugih italijanskih gledališč tako v abonmajskem nizu kot zunaj abonmaja. Program sta v četrtek predstavila predsednica Livia Amabilino in organizacijski direktor Diego Matuchina. Prva je poudarila, da se po dveh letih zaradi pandemije težkih razmer obeta manj problematična sezona in se zahvalila ustanovam, ki Contrado podpirajo: ministrstvo za kulturo, Dežela Furlanija - Julijska krajina in Občina Trst, ki jo je na predstavitvi zastopala podžupanja in odbornica za gledališča Serena Tonel, ter Fundacija tržaške hranilnice CRTrieste.

Avtor narečne predstave, tokrat z naslovom Jane Austen Cuguluf, po kateri naj bi angleška pisateljica stanovala v Trstu, je kot že prejšnja leta komik Alessandro Fullin, ki bo seveda tudi podpisal režijo in nastopil s Contradinim ansamblom, v katerem bo blestela Ariella Reggio. Premiera bo 22. novembra.

Prva koprodukcija, s centrom Centro Teatrale Bresciano in režiserjem Andreo Chiodijem, bo v Trstu na sporedu od 10. novembra: gre za večkrat nagrajeno dramo britanske avtorice Lucy Kirkwood The Children; od 12. januarja bo na sporedu Beckettova Čakajoč Godota z Lellom Areno in režiserjem Massimom Andreiem, ki ga bodo na podlagi nemške verzije postavili z neapeljskim Teatrom Cilea, medtem ko bo od 26. januarja v gosteh komedija Roberta Cavosija Amori e sapori nelle cucine del Gattopardo z vzdušjem slovitega romana in kuharji ter služabniki kot protagonisti (v sodelovanju z gledališčem iz Messine).

Poleg ostalih predstav abonmajskega niza je predvideno deset posebnih dogodkov zunaj abonmaja. Celoten program tukaj.