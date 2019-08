The Authentics, ena izmed najbolj prepoznavnih zamejskih zasedb, praznuje letos okroglo dvajsetletnico ustanovitve. Tudi taki, ki jim jamajška glasba ni najbolj pri srcu, so prav gotovo že slišali za skupino slovenskih fantov iz Trebč in bližnjih vasi, ki se je pred dvajsetimi leti odločila, da ustanovi ska bend.

»Trebn'ska« zasedba The Authentics je torej nastala na prehodu iz starega v novo tisočletje. Fante je družila ljubezen do ritmov jamajške glasbe in njenih različic. V dvajsetih letih je bend nastopil na številnih koncertih in festivalih, tako v Italiji in Sloveniji kot tudi drugod po Evropi, enkrat celo kot predskupina legendarne zasedbe Skatalites. Leta 2001 so uspešno nastopili v produkciji Slovenskega stalnega gledališča Ta veseli dan ali Matiček se bo uoženu, leta 2002 so izdali krajšo demo ploščo, nekaj let kasneje pa posneli v živo plošček na deželnem sedežu RAI. Prvenec smo dočakali leta 2011, danes pa imamo končno v rokah novo ploščo The Authentics XX. Album je bend predstavil prejšnji vikend na priložnostnem in množično obiskanem glasbenem žuru v Trebčah.

Na novem ploščku je kar sedemnajst skladb, za skoraj uro prijetne glasbe. »Ploščo smo posneli v treh, morda štirih dneh,« nam je razkril pevec Andrej Rismondo, »z miksem vred je bilo vse pripravljeno v treh tednih, niti Rolling Stones ne zmorejo kaj takega!« Na plošči ob njem nastopajo basist Dean Kralj, saksofonisti Davor Berdon, Luka Carli in Ivan Gabrovec, kitarista Ilija Ota in Marko Zupan, trobentač Igor Ciuffarin ter bobnar Jordan Kalc. Pri snemanju, ki je potekalo v glasbenem studiu Truck Terminal Studios, so sodelovali še pevka Matilde Rismondo, bobnarja Alessandro Perosa in Marco Matietti ter kitarist Ilija Kalc. Album je izšel v samozaložbi, čeprav kaže, da je bila vpletena tudi znamenita Mačka Records ... Platnico in notranjost zgoščenke je oblikoval Aleš Berce.

Authenticsi so se tokrat odločili za raznoliko ploščo, široka glasbena paleta obsega tako ska in rocksteady ritme kot tudi bolj bluz in fank glasbo. Komadi so v glavnem glasbene priredbe, nekatere zelo posrečene, na primer Strongman, Hey Bartender, Miss Jamaica, Congo War (posvečena prijatelju Petru Carliju) in italijanska C'è una strana espressione nei tuoi occhi. Fantje pa so pripravili tudi štiri avtorske pesmi: Blues II, Smokin' Marihuana, funk verzijo skladbe Dance Party in izredno Mascalzone Latino. Končni rezultat je odlična plošča ene izmed boljših ska-rocksteady zasedb daleč naokoli!

The Authentics XX

The Authentics

Ska, rocksteady

Samozaložba, 2019