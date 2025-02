Odlična in pogumna vrnitev na sceno

Danes gremo spet na Švedsko, saj nam tamkajšnja glasbena scena že vrsto let ponuja ogromno kvalitetne rok glasbe. Švedi prednjačijo v metal glasbi in njenih raznoraznih različicah ter predvsem v novem valu revival roka iz sedemdesetih. Med najboljše izvajalce te glasbene zvrsti spadata skupini Graveyard in Witchcraft. Slednji bodo konec maja izdali nov glasbeni izdelek z naslovom Idag.

Skupino Witchcraft je leta 2000 v mestu Örebro ustanovil vsestranski glasbenik Magnus Pelander, in to po razpadu njegovega prejšnjega projekta Norrsken. Štiri leta kasneje je zagledal luč sveta istoimenski prvenec. Gre za pravi mejnik, saj je bistveno pripomogel k razvoju novega vala revival roka iz sedemdesetih. Sledili sta plošči Firewood in The Alchemist, v katerih so prišli do izraza tudi elementi progresivnega roka. S prehodom pod okrilje večje založbe Nuclear Blast je leta 2012 prišel čas za album Legend. To je prava glasbena mojstrovina, plošček, s katerim so Pelander in tovariši prodrli tudi na stoner in doom sceno. Nastopili so na najpomembnejših festivalih tovrstne scene in se tako prikupili novim oboževalcem.

Leta 2016 je bend izdal nov dvojni album z naslovom Nucleus in se še bolj poglobil v globoke vode doom glasbe, štiri leta kasneje pa je prišel glasbeni preobrat s ploščo Black Metal. Ne, v njej ni bilo o black metalu ne duha ne sluha. Album je Pelander posnel sam, s svojo akustično kitaro, tako da mu je marsikateri glasbeni kritik očital, da bi lahko komade raje izdal kot solo ploščo. Švedski glasbenik pa se nikoli ni zmenil za kritike, niti za svoje bendove tovariše ne, saj jih je v vseh teh letih menjaval bolj pogosto kot svoje spodnje perilo.

V zadnjih letih so Witchcraft mirovali, lani pa se je Pelander ponovno odpravil v studio in začel s snemanjem novih komadov. Pomagala sta mu bobnar Pär Hjulström in basist Philip Pilossian, za katera pa ni jasno, če sta stalna člana benda ali ne. Tako je nastal Idag (iz švedščine Danes), sedma Pelanderjeva plošča. Poleg naslova so tudi nekateri komadi v švedščini. Pogumna in nekonvencionalna izbira v popolnem Pelanderjevem slogu. Že po prvem poslušanju pa je jasno, da je Idag album, ki povezuje vse prejšnje izdelke, saj imamo bodisi akustične balade, kot tudi folk, rok, doom in stoner ritme.

Deset komadov za malo več kot štirideset minut glasbe. Pred dvema tednoma se je na digitalnih platformah prikazal prvi single Burning Cross, pravi skok v preteklost. Pelanderjev vokal je še vedno v odlični formi. Idag je tudi podobna skladba s švedskim besedilom, nato pa odlična, stoner koračnica Drommar Av Is, a tudi akustični folk skladbi Om Du Vill in Glantan in še bi lahko našteval. Skratka odličen »come back« – bravo, Magnus!



Idag

Witchcraft

Heavy rock, folk

Heavy Psych Sounds, 2025