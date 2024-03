Odmevali samospevi o ljubezni

Foaje balkona Kulturnega doma je tokrat postal foyer, pravzaprav francoski salon, v katerem so odmevale chansons, splet samospevov, ki jih je povezovala rdeča nit ljubezni: Le chemins de l’amour je bil naslov, ki sta ga sopranistka Mateja Petelin Zobin in pianistka Claudia Sedmach izbrali za svoj nastop v okviru matinej, ki jih skupaj prirejata Slovensko stalno gledališče in Glasbena matica. Kar šarmantno vabilo, da dosledno uporabimo skovanko iz francoščine, ki se mu je odzvalo polnoštevilno občinstvo. Francoski samospevi, ki so nastajali med 19. in 20. stoletjem, sledijo čisto drugačnim principom kot nemški, ki so romantiko podaljšali vse do konca 20. stoletja, nato pa skoraj sunkovito zavili proti ekspresionizmu in dodekafoniji: gre za mešanico romantike, ki se postopoma usmerja k impresionizmu, ob tem pa izkorišča bogato pesniško zalogo francoske literature, v kateri se ljubezenska čustva pretakajo v blagih melanholijah, rekli bi v pastelnih barvah, skoraj nikoli odeti v tragično dimenzijo-morda tudi po zaslugi francoskega esprit, ki mu lahkotnost pomaga ohranjati varnostno razdaljo.

