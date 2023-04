Odprti računi v povojnem Sarajevu

V mestnem vrvežu sledimo ženski, ki hodi; kmalu razumemo, da nekam hiti. Figura, ki nam postaja vse bližja končno doseže cilj in dospe do hotela. Takega, kot jih je bilo nekoč v bivši Jugoslaviji veliko. Prostran vhod, velike sobane. Visoke stene, ogromna okna prekrita z dolgimi zavesami, na tleh pa očitno prašni, sivi moket.

Dogajanje že šestega filma makedonske režiserke Teone Strugar Mitevske je postavljeno v Sarajevo.

Tam živi Asja, petinštiridesetletna samska ženska, ki v želji po spoznavanju novih ljudi se udeleži hitrih zmenkov, ki jih vsak konec tedna prirejajo v velikem, anonimnem hotelu. Na dogodku se sreč z nekaj let starejšim bankirjem Zoranom, s katerim je že prej navezala stike po spletu. Njuno spoznavanje poteka tako v posocialistični dvorani nekoč uglednega hotela, kjer se udeleženci v časovno omejenih presledkih izmenjujejo za mizami in medsebojno izprašujejo, pogovarjajo in seveda spoznavajo. Asji je kmalu jasno, da se njuni poti nista prekrižali povsem naključno. Zoran namreč ne išče ljubezni, temveč odpuščanje, ker ve, da ima v povojnem Sarajevu odprt račun, ki bi se ga želel nekako rešiti.

Septembrska beneška mostra je na Lidu premierno predstavila film, ki spet zareže v še vedno odprte in boleče rane zadnje vojne v Jugoslaviji. Ob Mitoni Strugar Mitevski je scenarij podpisala tudi bosanska scenaristka Elma Tataragić ki je z makedonsko avtorico sodelovala tudi pri njenem zadnjem filmu Bog obstaja, ime ji je Petrunija, iz leta 2019, ki si je zagotovil več kot trideset nagrad, med drugimi, tudi nagrado Lux evropskega parlamenta.

Delo, ki je te dni na sporedu v tržaški kinodvorani Ariston se spet vrača k delno pozabljeni generaciji zadnje jugoslovanske mladine, katere najlepša leta je zaznamovala groza vojne. Danes ženske in moški že srednjih let tako iščejo utehe v hitrih zmenkih, kjer so laži in skrivanje preteklosti nekaj povsem vsakdanjega. Film Teone Strugar Mitevske je povzet po resnični zgodbi.

L’appuntamento (Najsrečejši čovek na svetu)

Država: Bosna in Hercegovina, Makedonija, Slovenija, Hrvaška, Belgija in Danska 2022

Režija: Teona Strugar Mitevska

Igrajo: Jelena KordićKuret, Adnan Omerović Labina Mitevska in Ana Kostovska