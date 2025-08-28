Odšel je Nužej Tolmaier, gonilna sila koroških Slovencev

V 84. letu starosti je umrl Nužej Tolmaier, dolgoletni tajnik Krščanske kulturne zveze (KKZ) in predsednik Slovenskega Narodopisnega društva Urban Jarnik. Dolga leta je bil gonilna sila obeh ustanov ter nosilec etnološke dejavnosti na avstrijskem Koroškem. Za svoje delo je med drugim prejel Štrekljevo in Tischlerjevo nagrado. Leta 2020 so mu na študijskih dnevih Draga na Opčinah podelili tudi Peterlinovo nagrado.

Tolmaier se je rodil leta 1942 v nemškem taborišču Frauenaurach in kasneje odraščal v zavedni slovenski družini na Radišah. Kot sta ob njegovi smrti obe ustanovi zapisali v izjavi, je vso svojo energijo posvetil razvoju in napredku slovenskega jezika in kulture na Koroškem. Trajen dokument pa je njegovo obširno publicistično delo na področju kulturnega, glasbenega in pevskega ustvarjanja ter njegov prispevek k dokumentaciji narodopisne dediščine koroških Slovencev, so še zapisali pri KKZ in inštitutu Urban Jarnik, kjer so tudi navedli vodilo njegovega dela, da »kar je zapisano, ne bo izbrisano«.