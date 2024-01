Oppenheimer s kar 13 nominacijami za oskarja

Film Oppenheimer, britanskega režiserja in producenta Christopherja Nolana, ima letos največ nominacij za oskarja, in sicer kar 13, tudi za najboljši film. Poleg njega so v tej kategoriji nominirani še American Fiction, Anatomija padca, Barbie, Bartonova akademija, Morilci cvetne lune, Maestro, Pretekla življenja, Nesrečna bitja in Interesno območje. 96. podelitev oskarjev je načrtovana za 10. marec.

Filmu Oppenheimer, ki govori o očetu atomske bombe, glede na število nominacij sledita satirična različica Frankensteina za 21. stoletje Nesrečna bitja, ki ima 11 nominacij, ter epska kriminalna saga o nizu umorov med pripadniki plemena Osage na začetku 20. stoletja v režiji Martina Scorseseja Morilci cvetne lune z desetimi nominacijami.

Morilci cvetne lune so Scorseseju prinesli tudi nominacijo za oskarja za najboljšega režiserja. Poleg njega so v tej kategoriji nominirani še Jonathan Glazer za Interesno območje, Yorgos Lanthimos za Nesrečna bitja, Christopher Nolan za Oppenheimerja in Justine Triet za Anatomijo padca.

V kategoriji najboljši mednarodni celovečerni film so nominirani italijanski film Io Capitano, ki ga je režiral Matteo Garrone, japonski Popolni dnevi Wima Wendersa, ki govorijo o iskanju lepote v drobnih trenutkih vsakdanjega življenja, španska drama La sociedad de la nieve o letalski nesreči ragbi ekipe na ledeniku v Andih, Das Lehrerzimmer iz Nemčije o učiteljici, ujeti med svoje ideale in šolskim sistemom, ter britansko Interesno območje, v katerem režiser Jonathan Glazer raziskuje najtemnejšo plat človeške narave.