Osemročni »orkester« Phoenix napolnil Kulturni dom

Vse oči – in bilo jih je veliko, kajti v parterju je kmalu zmanjkalo prostih mest, publika pa je napolnila tudi balkon – so bile v nedeljo popoldne v tržaškem Kulturnem domu uprte v klavirski kvartet Phoenix. Ob pozdravu novemu šolskemu letu je Glasbena matica tudi nagradila deset učenk in učencev, ki so se najbolj izkazali v šolskem letu 2020–21, oder pa sta si v celoti prilastila dva koncertna klavirja malega, v celoti ženskega, »orkestra«: Beatrice Zonta in Tatjana Jercog na prvem klavirju ter Claudia Sedmach in Tamara Ražem Locatelli na drugem so na slovesni otvoritvi prvič nastopile osemročno, da je bilo res slišati, kot bi na odru zaživel cel orkester.

Pianistke, ki so včeraj prvič nastopile skupaj kot kvaret Phoenix, so vse bivše študentke Glasbene matice, na tržaškem konservatoriju Giuseppe Tartini so diplomirale z odliko, nato pa se še izpopolnjevale z uglednimi pianisti. Vse so se tudi uspešno udeležile državnih in mednarodnih tekmovanj, danes pa klavir poučujejo.