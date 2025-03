Oskarje osvojila striptizeta Anora

Veliki zmagovalec Oskarjev je celovečerec Anora, ki je prejel nagrado za najboljši film in domov odnesel največje število zlatih kipcev. Režiser in producent Sean Baker je zanj v Los Angelesu prejel štiri oskarje, petega pa je filmu po svoji prvi nominaciji prinesla tudi 25-letna glavna igralka Mikey Madison. Gre za tragikomedijo o uzbeški Američanki, ki se preživlja kot striptizeta in prostitutka ter se zaplete z ruskim oligarhom.

Brutalist je dobil tri oskarje, med drugim Adrian Brody za glavno moško vlogo. Film Anora je na podelitev prišel s šestimi nominacijami, največ pa jih je imela zgodba o transspolnem šefu mamilarskega kartela Emilia Perez. Od 13 nominacij je na koncu osvojil le dva oskarja - za izvirno pesem in za stransko žensko vlogo, ki ga je prvič v karieri dobila Zoe Saldana.