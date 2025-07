Ostajajo na strani delavcev in zatiranih

V devetnajstem stoletju je med tako imenovano irsko krompirjevo lakoto veliko Ircev zapustilo svoj otok in se odpravilo s trebuhom za kruhom čez lužo. Tako so na vzhodni obali ZDA zrasle številne skupnosti irskih priseljencev. Med največje spada gotovo tista v mestu Boston. In ravno iz njegovega predmestja Quincy so doma člani benda Dropkick Murphys. Skupina je že od samega začetka na strani delavcev in zatiranih ljudi nasploh. Tako je tudi tokrat v novem ploščku, saj so mu dali naslov For The People (Za ljudi).

Skupina Dropkick Murphys je danes glavna predstavnica keltskega pank rok gibanja. Gre za posebno glasbeno zvrst, ki spaja pank rok ritme s tradicionalno, irsko folk glasbo. Pionir te glasbe je sicer zasedba The Pogues, ki je s keltskim pank rokom začela že v osemdesetih. Pomembna pa sta tudi benda The Tossers in Flogging Molly.

Murphyse je leta 1996 s skupino prijateljev ustanovil pevec in basist Ken Casey. Fantje so na začetku vadili kar v kleti nekega brivca. Kmalu pa so začeli z intenzivnim koncertiranjem v Bostonu in drugih sosednjih velemestih. Leta 1998 so izdali svoj prvenec Do or Die, istega leta pa sta v bend stopila pevec Al Barr in bobnar Matt Kelly. Danes sestavljajo skupino še kitarist James Lynch ter vsestranska glasbenika Tim Brennano in Jeff DaRosa – ta igrata med drugim tudi bendžo, raznorazne harmonike, mandoline in predvsem gajde. Končni rezultat je seveda svojevrsten in poskočen.

Še posebno razburljivi so bendovi nastopi v živo, na katerih si je treba pazljivo zavezati čevlje, saj sta prerivanje in skakanje na dnevnem redu. Stalnim članom se večkrat pridružijo še drugi glasbeniki, tako da jih je res veliko na odru. Tudi besedila, ki jih v glavnem piše basist Casey, so za Murphyse pomembna. Večkrat so v ospredju socialne problematike in težave delavskega razreda, pa tudi razposajeni žuri in ljubezen do irske dežele.

Z novo ploščo For The People se torej Dropkick Murphys vračajo na glasbeno sceno. V albumu nastopa ponovno tudi dolgoletni pevec Al Barr, ki se v zadnjih letih posveča negovanju bolne matere. Barr poje v komadu The Vultures Circle High. Na ploščku imamo dvanajst pesmi za skoraj tri četrt ure glasbe. Že s prvo Who’ll Stand With Us? je jasno, da bodo Casey in njegovi tudi tokrat sledili že ustaljenemu glasbenemu kalupu – poskočni pank ritmi v irski omaki. Podobna je tudi naslednja Longshot. V še bolj hitrem komadu The Big Man se bend klanja kitaristu pank rok benda Pennywise, živi legendi Fletcherju Draggeju. Na koncu pa še ganljiv spomin na preminulega liderja irske skupine The Pogues Shanea MacGowana v pesmi One Last Goodbye. Tribute to Shane.

Marsikaj se spreminja, Dropkick Murphys pa ostajajo zvesti svoji glasbi in koreninam.