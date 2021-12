Oster pogled v generacijo YouTuba, FB in esemesov

Zanimivo, kratkočasno, barvito, spolno fluidno, a tudi z vsebinskimi poantami, ki dovolj nazorno ilustrirajo naš zmešani fragmentarni čas. Tridesetletnice – ta je naslov nove premiere v SNG Nova Gorica, gledal sem eno od ponovitev – avtoric Eve Mahkovic in Tereze Gregorič v režiji Tijane Zinajić je več kot realistični prikaz današnjih stisk generacije Youtuba, Facebooka, Whatsappa, pametnih telefonov in obsedenosti z esemesi, je veristična izpoved tega ogromnega razcefranega časa, v katerem živimo in iz katerega se bomo težko izvlekli. Vsakdo je namreč stisnjen za štiri stene lastnega egosistema in samote, čustva niso pomembna oziroma so stvar zasebnosti in potisnjena v izrazito individualistično območje. Za neprebojno obrambno steno. Na tej točki pa se izlušči protislovje z vprašanjem, ali sploh razpoznavamo lastno čustveno sfero in sploh vemo, kaj smo ali kaj želimo biti? Ali ni tragedija in opredelitveni tloris današnjosti stavek-geslo, s katerim se uprizoritev konča in ga izreče sijajni Januar alias igralec Jure Kopušar, ko nagovori občinstvo, potem ko je vsakdo od protagonist(k)ov v predstavi opredelil svoj trenutni čustveni status: in moja čustva? Boli vas kurac!

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.