Otroške sanje o »normalnosti«

Režiserka Ginevra Elkann je s svojim prvencem pobrskala po tistih spominih in trenutkih, ki spadajo v mikrokozmos vseh družin, le da je to v njenem primeru tudi vsakdan dinastije, ki je v Italiji krojila industrijsko in avtomobilsko zgodovino celotnega povojnega obdobja.

Zgodbo so premierno predstavili avgusta v Locarnu in nato konec novembra v domačem Turinu, pripoveduje pa o dveh bratih in sestri, Jeanu, Sebastianu in Almi, ki so med seboj nadvse povezani. Njihov odnos jim pravzaprav zelo pomaga tudi pri kljubovanju družinskim težavam, saj so sinovi ločenih staršev: mama živi buržujsko življenje v Parizu z drugim možem in otroki iz njunega novega zakona, oče pa v Rimu z novo ljubico.

Otroke mama za božične počitnice pošlje h očetu v Rim. Carlo se tako znajde s tremi sinovi, ki jih bolj malo pozna, predvsem pa mu nikoli ne uspe, da bi se res izkazal v vlogi očeta. Že ob prihodu otrok na rimsko letališče je jasno, da bodo italijanske počitnice nekaj posebnega. Alma, Jean in Sebastiano so namreč oblečeni in odpravljeni za na sneg, nekonformistični oče pa jih v zanj tudi težkem ekonomskem trenutku odpelje na morje, ker ima tam brezplačno na voljo hišo, v kateri preživi tudi prehod v novo leto.

Zgodbi sledimo iz Alminega zornega kota, iz pripovedi male romantične duše, ki bi dala vse, da bi lahko vsaj še en dan svojega življenja preživela z mamo, očetom in bratoma, kot se spodobi za pravo družino.

V odtenkih pripovedi, ki izhaja iz avtobiografskih spominov, a se pri tem odpira univerzalni zgodbi, sledimo tako otroštvu, ki so ga preživeli Ginevra, Lapo, in John Elkann. Film, ki bi moral biti na sporedu te dni v italijanskih filmskih dvoranah, je brezplačno na voljo na portalu RaiPlay.

Magari

Italija, Francija 2019

Režija: Ginevra Elkann

Igrajo: Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Celine Sallette in Brett Gelman