Pablo Escobear, medved narkoman

Zgodba o medvedu, ki je sredi gozda zaužil neverjetno koloičino kokaina prihaja v italijanske filmske dvorane v trenutku, ko je prav medved, oziroma medvedka osrednji živalski protagonist kronike in sploh aktualnosti. Uro in pol trajajoči film danes ameriške režiserke, sicer že priznane igralke Elizabeth Banks je postavljen v Ameriko in pripoveduje o resničnem dogodku do katerega je prišlo pred skoraj štiridesetimi leti v Tennesseju.

Takrat je nad gozdovi ameriške zvezne države strmoglavilo letalo, na katerem je bilo večk ilogramov kokaina, ki se je seveda raztresel po zelenem pobočju, kjer med drugim živijo medvedi. Prav 230 kilogramov težki plenilec je zaužil osupljivo količino droge. Kot pripoveduje film, ga je kokain pognal v divjanje in krvoločno plenjenje.

Hkrati je vest o nadvse dragocenem, izgubljenem tovoru, pritegnila v pragozd policiste in kriminalce, ki so upali, da bodo prišli tudi na sled tolpi razpečevalcev. Kot se večkrat dogaja pa so vesti o medvedu narkomanu prepričale tudi številne turiste in radovedneže, da so se odpeljali do Tennesseeja, kjer je norela omamljena žival.

Banksina srhljivka, ki je februarja v ameriških dvoranah naletela na dober odziv občinstva, se tako prične prav v trenutku, ko veliki črni medved, seveda pod vplivom kokaina nori in ogroža življenja vseh, ki se tiste dni sprehajajo po gozdu.

Za neverjetnim dogodkom v resnici, kot pripoveduje tudi film, stoji združba tihotapcev mamil iz Kentuckyja. To je kartel poznan z imenom The company, ki ga vodi Andrew Carter Thornton. Thornton je stari mačk. V prejšnjem življenju je bil odvetnik, v Lexingtonu je vodil urad za narkotike, se izvežbal kot vojaški padalec in se nato lotil nezakonite trgovine z mamili. Tako je maja 1985 letel z letalom polnim kokaina nad mestom Knoxville, ko mu je odpovedal motor. Letalo je strmoglavilo in del tovora je ‘pristal’ v medvedjem trebuhu.

Celovečerec seveda prosto povzema zgodbo o medvedu, ki so ga resnično imenovali Paolo EscoBear, se pravi z imenom znamenitega kolumbijskega prekupčevalca Escobarja, in z angleškim prevodom besede medved. Se pravi bear. V nasprotju s tem, kar pripoveduje film pa je veliki ameriški plenilec takoj po hudi overdozi umrl in mu ni bila dana nobena reakcija, kaj še, da bi pobesnel in ogrožal ljudi ...

Cocainorso

Država: ZDA 2023

Režija: Elizabeth Banks

Igrajo: Ray Liotta, Keri Russell, Alden Ehrenreich in Margo Martindale