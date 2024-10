Jadran četrtič zapored KO, Sovodnje prebilo led

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

Jesolo – Jadran 87:61 (16:16, 40:33, 64:47)

Jadran: Batich 5 (2:5, 0:4, 1:4), Gulič nv, Ban 14 (3:3, 4:8, 1:2), Demarchi 13 (2:3, 4:6, 1:5), Depetris 6 (0:2, 3:7, -), Ignjatović nv, Jakin 3 (1:2, 1:4, 0:1), Gobbato 0 (-, -, 0:1), Malalan 0 (-, 0:2, -), Besedič 6 (-, 3:5, 0:2), Persi 0, Milisavljevic 14 (3:4, 4:7, 1:3). Trener: Bazzarini.

Jadran je v Jesolu izgubil še četrtič zapored. Košarkarji trenerja Bazzarinija so tokrat igrali slabo, pa tudi pristop ni bil pravi.

NOGOMET

ELITNA LIGA

Tolmezzo Carnia – Kras Repen 1:1 (0:0)

Strelca: 60. Grudina, 78. Toso (T)

Kras Repen: Umari, De Lutti, Badžim, Rajčevič, Dukić, Grudina, Perhavec, Gotter (Pertot), Velikonja (Pitacco), Kuraj (Catera), Lombardi (R. Šolaja). Trener: Radenko Kneževič.

Juventina – Fiume Bannia 0:2 (0:1)

Strelca: 23. Sellan, 89. Barattin

Juventina: Blasizza, Furlani, Cocetta, Liut, Jazbar, L. Piscopo, Štrukelj, Samotti, M. Piscopo, Hoti, Dario. Trener: Visintin.

Nogometaši Juventine so še drugič zapored izgubili in to prtav tako drugič pred domačim občinstvom.

1. AMATERSKA LIGA

Sovodnje – Isonzo 1:0 (1:0)

Strelec: 20. M. Juren

Sovodnje: Golej, Feri, Baldassi (Visintin), Rijavec, Petejan, Umek, Russo (A. Juren), Simčič (Maugeri), Predan (Žižmond), Klančič, M. Juren. Trener: Trangoni.

Nogometaši Sovodenj so končno prebili led in so na domači zelenici osvojili prve tri prvenstvene točke. Za zmagoviti gol je poskrbel Martin Juren.

Aquileia – Breg 2:2 (2:0)

Strelca za Breg: 65. Pertosi, 71. Čermelj

Breg: Blasevich, Calabrese, S. Spinelli, F. Spinelli, Čermelj, Maselli (Giuressi), Sancin, Udovicich, Pertosi, De Chirico (Del Vecchio), Racanelli. Trener: Bursich.

2. AMATERSKA LIGA

Pieris – Zarja 0:1 (0:1)

Strelec: 13. Abatangelo

Zarja: Savi, Tawgui, Poropat, Strogna, Lucchesi, Leiter, Capraro, Russo, Abatangelo, Perfetto, Corrente. Trener: Lakoseljac.

Campanelle – Vesna 4:2 (2:2)

Strelca za Vesno: 13. Franzot, 29. Kerpan

Vesna: Škerk, Legiša, Rebula, Matuchina, Košuta, Nabergoi (Millo), Antonič, Lizza (Cuk), Franzot (Visconti), A. Kerpan, M. Vidali (K. Vidali). Trener: Mozetič

Kriški Vesni ne v tem uvodnem delu sezone ne gre po načrtih. Kljub solidnem nastopu so "lastovke" zapustile igrišče pri Kampanelah v Trstu s sklonjenimi glavami. Gostitelji so povedli, a Vesna je kmalu izenačila in nato zadela še drugi gol. Pred odmorom pa je bil izid spet izenačen. V drugem polčasu so gostitelji zadeli še dva gola.

UFI – Mladost 3:0 (3:0)

Mladost: Pahor, Komjanc (Novak), Pers (Gjoka), Lavrenčič, Mauri, Cancian (Gerin), Vera (Aristone), Faidiga, Vižintin, Diawla (S. Lakovič), Casi. Trener: Braida.

Rdeč karton: 37. Casi

Mladost je vse tri gole prejela v uvodnih dvajsetih minutah tekme. V nadaljevanju so gostje reagirali, a niso uspeli resneje ogroziti zmage domačinov.

3. AMATERSKA LIGA

Primorec – Ronchi U21 1:2 (1:0)

Strelec: 32. Žerjal

Primorec: Pian, Sartoretto, Carli, Stoka Kralj, Matassi, Racman, Succi, Celardi, Žerjal (Vesco), Kaurin (Rguig), Di Donato. Trener: Battiston.

Rdeča karton: Carli in Sartoretto.

Pro-Secco Primorje – Primorje 1924 4:1 (3:0)

Strelec za Primorje: 79. Balbi 11-m

Primorje 1924: Paulich, Durić, Spanghero, Petković, Fatigati, Miniussi, Balbi (Chiato), Danaj (Texeitra), Saule (Turcinovich), Bossi (Bertagni), Paoletti (Canziani). Trener: Issich.

Pro-Secco Primorje je bil na Rouni boljši od Primorja in je zmagal s 4:1. Že po prvem polčasu je bil izid 3:0. V drugem polčasu je častni gol za nogometaše trenerja Micheleja Issicha zadel Balbi z enajstmetrovke.