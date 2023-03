Pablo Honey slavi 30 let

Leta 1993 je grunge glasba bila v polnem razcvetu. Zvrst, ki se je v drugi polovici osemdesetih rodila v ameriški zvezni državi Washington, je bila nova globalna glasbena atrakcija, postajala je prava moda. Strgane kavbojke in kariraste srajce so takrat nosile trume zdolgočasenih najstnikov, ki so v svojih prenosnih kasetofonih poslušali bende Nirvana, Alice in Chains, Pearl Jam in Soundgarden. Istega leta je na drugi strani sveta zagledal luč plošček Pablo Honey angleške skupine Radiohead. Bend, ki je nastal kot alternativni rok-grunge projekt, a se je v naslednjih letih spremenil v Pink Floyde novega tisočletja ...

Skupino Radiohead so daljnega leta 1985 ustanovili pevec, kitarist in pianist Thom Yorke, kitarist in pianist Jonny Greenwood, drugi kitarist Ed O’Brien, basist Colin Greenwood ter bobnar Phil Selway. Fantje so svoj prvenec Pablo Honey izdali šele leta 1993, dve leti kasneje pa album The Bends. Plošči sta bili polni alternativnega roka, žalostnih balad in večkrat depresivnih besedil. Albuma sta bila v glavnem povod za glasbeni biser OK Computer, ki je nato izšel maja leta 1997. Pri snemanju ploščka je skupini takrat priskočil na pomoč glasbeni inženir Nigel Godrich, ki je takoj razumel, da je bend hrepenel po novih glasbenih stilih in eksperimentiranju. Sodelovanje med Godrichem in zasedbo je tako obrodilo eno izmed boljših plošč vseh časov.

A vrnimo se nekaj let nazaj, med šolske klopi gimnazije v Abingdonu blizu angleškega mesta Oxford, kjer so se spoznali člani skupine Radiohead in leta 1985 postavili na noge bend, in sicer z imenom On a Friday. V prvih letih je zasedba posnela nekaj demo plošč, ena od teh pa je pritegnila pozornost lokalnega promoterja Chrisa Hufforda. Ta je postal njihov menedžer in kmalu priskrbel skupini odlično pogodbo z velikanko EMI Records. Po spremembi imena v Radiohead, je leta 1992 izšla prva kratka plošča Drill, proti koncu leta pa so fantje v treh tednih posneli prvenec Pablo Honey. Dvanajst komadov za malo več kot štirideset minut, ki so pred dvema tednoma praznovali okroglih trideset let. Sound benda so takrat zaznamovali alternativni rok in grunge ritmi ter svojevrstne vokalne sposobnosti mladega Yorka, ki je bil tudi glavni tekstopisec zasedbe. Neke vrste novi Pixiesi. Nekateri izmed komadov, kot so Stop Whispering, You in balada Thinking About You, so v naslednjih letih postali prave uspešnice.

Posebno omembo pa zasluži prvi single Creep. Komad so Yorke in ostali imeli za »stranskega«, glasbeni producenti pa so jih na koncu le prepričali, da je izšel kot prvi single ploščka. Danes je Creep nedvomno najbolj uspešna skladba njihove kariere. Pesem so fantje kmalu zasovražili in je več let niso igrali v živo. Če pa spadate med tiste, ki ste ji prisluhnili, ste zelo verjetno bili priča pravemu glasbenemu doživetju ...

Pablo Honey

Radiohead

Alternativni rok, grunge

Parlophone/Capitol Records, 1993