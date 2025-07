Papeški film ravno v pravem trenutku

Še ena filmska uspešnica iz prejšnjih mesecev, ki jo je mogoče nadoknaditi jutri, ko bo ob 21. uri na velikem platnu Ljudskega vrta v Trstu, medtem ko jo je v Gorici ponujal tudi spored festivala Amidei.

Edward Berger je po romanu Roberta Harrisa poskrbel tudi za filmsko različico prepričljivega trilerja, ki obelodani spletke in skrivnosti, ki se dogajajo za visokimi zidovi Vatikana.

Petinpetdesetletni nemški režiser avstrijskega in švicarskega rodu je imel prav gotovo srečno roko tudi pri izbiri trenutka, ko je predstavil najnovejši celovečerec. Po decembrski premieri je delo Konklave spet privabilo ogromno število gledalcev maja meseca, po smrti papeža Frančiška in ob pričakovanju izvolitve njegovega naslednika Leona XIV.

Zgodba je postavljena prav v Vatikan in na hodnike ob Sikstinski kapeli, kjer po nepričakovani smrti papeža vodenje konklava prevzame angleški kardinal Thomas Lawrence. V nekaj dneh dospejo v Vatikan najvišji cerkveni funkcionarji iz vsega sveta in marsikdo med njimi ne skriva ambicije, da bi tudi sam sedel na Petrov prestol.

Skoraj uradnih kandidatov je sicer že nekaj, od ameriškega kardinala Alda Bellinija, ki predstavlja idealnega naslednika pokojnega papeža, do Joshue Adeyemija, doma iz Nigerije, ki bi bil tudi prvi temnopolti voditelj Cerkve. Tu sta še Kanadčan Joseph Tremblay in italijanski konservativni kandidat Goffredo Tedesco.

Navidez že določeno igro zmoti prisotnost skrivnostnega misijonarja, o katerem nihče nič ne ve. Vincenta Beniteza je preminuli papež tik pred smrtjo imenoval za nadškofa Kabula, in tihi možakar s prodornim pogledom ima zdaj pravico ciljati na najprestižnejše mesto.

Vodja konklava Thomas Lawrence vse to opazuje in med neskončnimi hodniki s pomočjo redovnice Agnes išče razlage in odgovore na celo vrsto vprašanj, hkrati pa si seveda želi odkriti tudi najbolj skrivnostne plati vseh kandidatov.

Film, ki je prejel oskarja za najboljši prirejeni scenarij, je bil skoraj v celoti posnet v Italiji, predvsem v rimski Cinecittà, kjer so rekonstruirali Sikstinsko kapelo in Dom svete Marte. Film je skupno stal dvajset milijonov evrov, po svetu pa jih je zaslužil 100. Šest milijonov samo v Italiji.

Conclave

Država: ZDA, 2024

Režija: Edward Berger

Igrajo: Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow, Sergio Castellitto in Isabella Rossellini