Parada zvezdnikov, nekaj pa manjka

Navidez nesmrtnega bogataša Anatolija Zsa-zsa Kordo spoznamo v trenutku, ko se pravkar izogne že šestemu poskusu atentata. Skrivnostni industrialec in eden najbogatejših Evropejcev si je zaradi uspešnega in neusmiljenega poslovanja nakopal celo vrsto sovražnikov. Trenutno zaključuje večletni projekt, zelo zahtevno, faraonsko infrastrukturno shemo med kopnim in morjem, ki naj bi služila izkoriščanju dolgo neproduktivnega območja. Zsa-zsa Korda želi tako spodbuditi razvoj potencialno bogate regije, kar bi mu seveda zagotovilo tudi lep zaslužek, in sicer pet odstotkov vseh prihodkov za naslednjih sto in več let.

V dokaj neprijetnem ozračju, v katerem Korda vseskozi prejema grožnje, se tajkun odloči imenovati svojo naslednico, odtujeno dvajsetletno hčerko Liesl, ki se je odločila, da bo postala redovnica. Korda se torej odloči, da bo ves svoj kapital zapustil hčeri in to kljub dejstvu, da ima sam še drugih devet otrok.

Oče in hči se tako odpravita na pot, a se morata še kako boriti za preživetje, saj postaneta tarči preračunljivih in spletkarskih petičnežev, teroristov in najetih morilcev. Resnobna Liesl pa med potovanjem preiskuje tudi še nerazrešeno smrt svoje matere, prve Kordove žene, umorjene deset let prej.

Zelo posebna filmska zgodba, ki je na preteklem festivalu v Cannesu takoj razdelila gledalce, saj jo je občinstvo v osrednji palači nagradilo z izrednim aplavzom, novinarji in kritiki pa so po projekciji zapustili filmsko dvorano v tišini in dokaj ravnodušno, je zelo ambiciozen režiserjev projekt, ki pa mu tokrat ni povsem uspel.

Kljub izredni prisotnosti zvezdnikov, kot so Benicio Del Toro, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Willem Dafoe, Benedict Cumberbatch in tudi Mia Threapleton, hči igralke Kate Winslet, celovečerec pravzaprav nikoli ne vzleti.

Pri pisanju scenarija je z Wesom Andersenom sodeloval Roman Coppola, pri sestavi kot vselej edinstvene režiserjeve scenografije in pri kostumih pa je z danes šestinpetdesetletnim filmarjem iz Teksasa spet sodelovala italijanska prejemnica oskarjeve nagrade Milena Canonero.

La trama fenicia

Država: ZDA in Nemčija, 2025

Režija: Wes Anderson

Igrajo: Benicio Del Toro, Mia Threapleton, Michael Cera, Scarlett Johansson, Tom Hanks, Benedict Cumberbatch in Willem Dafoe