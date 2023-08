Paradoksalni Oppenheimer

Christopher Nolan je nekakšen kralj Midas filmske industrije, saj je do danes s svojimi filmi po vsem svetu zaslužil 5 milijard dolarjev in prejel enajst oskarjevih nagrad.

Svoj najnovejši kolosal je režiser posvetil zgodbi Roberta Oppenheimerja ter z izrazitim smislom za filmsko fotografijo in izredno uporabo tehnologije poskrbel za zapis o znanstvenikovi vlogi pri razvoju atomske bombe.

Tudi v italijanskih kinodvoranah od včeraj vrtijo film, ki prepričljivo ponazarja paradoks enigmatičnega človeka, znanstvenika, ki odloči, da bo tvegal uničenje sveta, ker je prepričan, da je to edini način, da ga lahko reši. Istočasno je zgodba o razklanem človeku, tudi geniju, ki najbrž nikoli, do konca svojih dni, ni premostil travme zaradi tragedij v Hirošimi in Nagasakiju.

Leta 1926 je dvaindvajsetletni J. Robert Oppenheimer briljanten študent fizike, ki je pravkar doštudiral v Cambridgeu in se posveča doktoratu na univerzi v Göttingenu. V nemškem mestu spozna Wernerja Heisenberga in kmalu nato na novo odpotuje v Kalifornijo, kjer se v Berkeleyu posveti poučevanju in študiju kvantne fizike. Leta 1942 ga ameriški general Leslie Groves imenuje za vodjo projekta Manhattan. To je tajni načrt, h kateremu ameriška vlada in vojska privabita skupino obetavnih znanstvenikov in raziskovalcev; zberejo jih zato, da bi čimbolje in v najkrajšem času izdelali atomsko bombo. Oppenheimer, sin judovske družine, takoj privoli v sodelovanje tudi zato, ker dobro ve, da se Heisenberg v Nemčiji posveča podobnemu projektu.

Osrednjo vlogo znanstvenika Oppenheimerja je Nolan zaupal irskemu igralcu Cillianu Murphyju, ki je z režiserjem sodeloval tudi v njegovih prejšnjih filmih. Oppenheimerjevo ženo Katherine, biologinjo in botaničarko, pooseblja igralka Emily Blunt. Z oskarjem nagrajeni igralec Matt Damon pa v celovečercu odigra ameriškega generala Leslieja Grovesa, se pravi očeta projekta Manhattan.

Nolanov Oppenheimer pa je obenem tudi film o glasbi, o matematiki zvoka in o ritmu, ki jih je režiser s sodelovanjem izjemnih glasbenih avtorjev zgledno sestavil v filmsko celoto.

Oppenheimer

Država: ZDA 2023

Režija: Christopher Nolan

Igrajo: Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey, Matt Demon, Rami Malek in Kenneth Branagh