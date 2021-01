Pearl – 50 let glasbenega bisera

Novo leto začenjamo s pravim glasbenim biserom. Pred petdesetimi leti je namreč izšla plošča Pearl ameriške pevke Janis Joplin, ki se je v zgodovino zapisala kot ena ključnih osebnosti glasbene in kulturne revolucije šestdesetih let.

Janis Joplin se je že v najstniških letih približala bluz in soul glasbi, pela pa je v pevskemu zboru rojstnega mesta Port Arthur v Teksasu. Zaprta teksaška družba ji je kmalu postala pretesna, zato se je sredi šestdesetih let preselila v sončno Kalifornijo. Zahodna zvezna država je v tistem obdobju bila prava glasbena meka za vse mlade Američane, ki so se prepoznavali v idealih ljubezni in miru. Glasbena kulisa »peace & love« gibanja pa je seveda bil psihedelični rokenrol. V San Franciscu je mlada Janis spoznala veliko glasbenikov, med temi tudi člane benda Big Brother And The Holding Company. Z njimi je leta 1967 izdala istoimenski prvenec, nastopila na znamenitem Monterey pop festivalu in leto kasneje zaslovela z albumom Cheap Thrills. V njem so bile izredne uspešnice, kot so Piece Of My Heart, Summertime in Ball And Chain.

Leta 1969 je Janis ustanovila svojo skupino The Kosmic Blues Band in posnela album I Got Dem Ol’ Kozmic Blues Again Mama! S spet novo skupino The Fulltilt Boogie pa je leta 1970 začela snemati album Pearl (v angleščini biser – tako so jo ljubkovalno imenovali ožji prijatelji). Izida plošče pa Janis ni dočakala, izšla je namreč tri mesece po njeni smrti. Na plošči je nekaj izmed boljših soul, bluz in funky interpretacij ameriške pevke. Tu mislim že na uvodno, krasno Move Over, izrazito psihedelični rokenrol komad. Za njo je na vrsti meni najljubša Janisina pesem Cry Baby – zapeljiv, »vroč« bluz komad, v katerem nam Joplinova dokaže, do kam lahko seže s svojimi glasilkami. Na visokem nivoju je tudi žalostna A Woman Left Lonely, medtem ko so v skladbah Half Moon in Buried Alive In The Blues v ospredju funky ritmi. Tu pa so še My Baby, šamanska – akustična Mercedes Benz in najbolj znana Me And Bobby McGee. Skratka sijajen album.

Janis je bila otožno dekle, ki je na odru izpela svojo bolečino in iskala predvsem ljubezen, ki jo je pogrešala že od otroških let. Bila je globoko osamljena duša, izrednega srca, a tudi krhke osebnosti. Ta jo je privedla do močne odvisnosti od alkohola in heroina, ki sta ji proti koncu leta 1970 vzela življenje. Umrla je na vrhuncu slave, stara le 27 let. Bila je prva dama rokenrola, za nekatere še danes najboljša!

Pearl

Janis Joplin

Bluz rok, soul, funky

Columbia Records, 1971