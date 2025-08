Pesmi o vojni, delu in ljubezni na Sabotinu

V soboto, 9. avgusta, ob 19. uri se pri cerkvi sv. Valentina na Sabotinu obeta izjemen kulturni dogodek. Zveza Mink Tolmin bo v okviru Evropske prestolnice kulture GO! 2025 ter v sodelovanju s Fundacijo Poti miru, EZTS GO, ZRC SAZU, PromoTurismo FVG in Občino Miren - Kostanjevica priredila glasbeno-scenski dogodek Canti di guerra, di lavoro e d’amore/Pesmi o vojni, delu in ljubezni, na katerem bodo poslušalci odkrili sodobno reinterpretacijo ljudskih pesmi iz severne Italije, ki jih že vrsto let raziskujeta in v inovativno zvočno podobo preoblikujeta umetnici Silvia Tarozzi in Deborah Walker.

Večer je del projekta Umetnost proti puški. Pesmi, vključene v projekt, izvirajo iz različnih zgodovinskih obdobij, od začetka dvajsetega stoletja do časa druge svetovne vojne, nekatere pa segajo še dlje v preteklost.

»Pomembno vlogo v projektu ima ženska komponenta. V času vojn - in ne samo - ženske pogosto prevzemajo težka fizična dela, nadomeščajo moške in hkrati skozi pesem ohranjajo kulturno dediščino in kolektivni spomin. Med navdihi projekta so tudi pesmi t. i. mondin, delavk na riževih poljih, znana po svojem močnem večglasju in izrazni moči,« razlagajo organizatorji. Prijave zbirajo na www.go2025.eu.