Petar Grašo prihaja v gledališče Rossetti

Eden najbolj popularnih hrvaških pevcev in glasbenikov, ki je zelo znan po vsem Balkanu, prihaja spomladi v Trst. Petar Grašo bo 26. maja s svojim celovečernim koncertom gostoval v gledališču Rossetti.

Kariero je začel v 90. letih, ko je pisal pesmi za znane glasbenike, kot je bil Oliver Dragojević, sodeloval pa je tudi z Doris Dragović, Danijelo Martinović in Tončijem Huljićem.

Njegovi koncerti so vedno razprodani, tudi v Sloveniji je zelo popularen. Na tržaškem koncertu bo izvajal tako trenutne hite, kot so Ako te pitaju, Voli me, Moje zlato, Jel’ti reka’ko, Inamorana, pa tudi skladbe, s katerimi je zaslovel v preteklosti, kot so Šporke riči, Ko nam brani, Jedina, ‘92 in Volim i postojim.

Vstopnice bodo v prodaji od četrtka, 2. marca, na spletnih mestih Ticketone.it, Eventim.si in Vivaticket.com.