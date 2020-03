Plošča, ki zasluži posebno mesto v naši diskoteki

Danes bomo postavili v ospredje pank ploščo, a s posebnim akustičnim aranžmajem: Izštekani na Valu 202 slovenske pank-hardkor skupine NIET. Album ni nov, saj so ga izdali že leta 2008, pri nas pa je gotovo manj znan kot v matici.

NIETi so sinonim pojma »slovenski pank«, najbolj bleščeči biser sive slovenske pankovske scene. Skupina je nastala leta 1983 in že leto kasneje izdala svoj prvenec Srečna Mladina. Takrat je v mikrofon pel karizmatični Primož Habič. Bend so fantje štiri leta kasneje razpustili, leta 1991 pa je Habič umrl zaradi prevelikega odmerka heroina. Sloves skupine se je po Habičevi smrti spremenil v pravo »NIETomanijo«. Nekaj let kasneje so se fantje za kratek čas vrnili na glasbeno sceno in izdali istoimensko ploščo NIET, projekt pa je nato dokončno razpadel.

Leta 2008 se je kitarist in ustanovitelj benda Igor Dernovšek ponovno odločil, da spet oživi skupino. Pred mikrofon je namesto Habiča stopil pevec Borut Marolt, preostali člani pa so ostali nespremenjeni: basist Aleš Češnovar, bobnar Tomaž Bergant in kitarist Robert Likar.

Bend je uspešno nastopil na nekaterih koncertih, nato pa sprejel poseben izziv. Slovenski radijski voditelj Jure Longyka je skupino povabil v studio Vala 202 in sicer v znamenito oddajo Izštekani. Gre za eno izmed slovenskih najbolj znanih radijskih oddaj, s skoraj tridesetletno zgodovino, v kateri se bendi predstavijo v »unplugged«, torej akustični verziji. Člani zasedbe so prosili za pomoč prijatelja in glasbenega producenta prvih NIETovih plošč Boruta Činča, ki je aranžmajsko in zvokovno bistveno spremenil njihove komade. Činč je ob tem tudi igral klavir, h projektu pa povabil še godalni kvartet Vijolice.

Končni rezultat je fantastičen koncert, posnet novembra 2008 v živo v oddaji Izštekani. Mesec dni kasneje pa sta izšla še plošča in dvd. Petnajst komadov za skoraj uro glasbe (dvd traja uro in štirideset minut). Pozabite na NIETovo pank grobost in surovost, skupina se nam tokrat predstavlja v bolj nežni in globoki preobleki. Besedila so še bolj v ospredju, v godalih pa je, po genialni Činčevi zaslugi, pogosto vodilna melodika. Ni ga komada, ki bi bil lepši od drugih, vsi so izvrstni! Akustični »greatest hits« najboljšega slovenskega pank benda vseh časov. Plošča, ki zasluži posebno mesto v naši diskoteki.

Izštekani na Valu 202

NIET

Akustični pank rok

ZKP RTV Slovenija, 2008