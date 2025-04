Plošček z Olimpa stoner rok scene

Dragi rokerji, danes se ponovno vračamo v mrzlo švedsko tundro, odkoder je doma stoner rok bend Greenleaf. Njihov zadnji plošček The Head & The Habit je sicer izšel junija lani, z novim albumom pa je skupina želela proslaviti petindvajset let delovanja.

Stoner rok glasba je nastala v kalifornijskih puščavah v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Medtem ko so v Združenih državah Amerike žalovali zaradi razpusta tamkajšnjih pionirjev Kyuss, pa je v drugi polovici devetdesetih na Švedskem skupina prijateljev začela igrati psihedelične puščavske ritme. Nastalo je nekaj bendov, ki pa so jih bolj ali manj sestavljali vedno eni in isti člani. Med temi so v tistih letih prišle na površje skupine Truckfighters, Dozer, Lowrider in pa Greenleaf. In ravno Greenleaf nam danes ponujajo novo ploščo z naslovom The Head & The Habit.

Skupina Greenleaf je stranski glasbeni projekt kitarista švedske stoner rok skupine Dozer Tommija Holappe. Bend je že od samega začetka sledil glasbenemu stilu »starejšega brata«, skupine Dozer, poleg kitarista Holappe pa so stali pevec Peder Bergstrand (član skupine Lowrider), bobnar Daniel Liden in Bangt Bäcke (ravno tako iz benda Dozer). V naslednjih letih so se člani zasedbe večkrat spremenili, le Holappa je ostal vedno na svojem mestu. Danes sestavljajo bend še pevec Arvid Hällagård, basist Hans Frölich in bobnar Sebastian Olsson.

Holappa in ostali so v petindvajsetih letih izdali devet plošč, zadnja The Head & The Habit pa je zagledala luč sveta junija lani. Gre za tipičen Greenleaf album, devet komadov za malo več kot štirideset minut močne, stoner rok glasbe. Glavno vlogo pri produkciji ploščka je tudi tokrat imel Karl Daniel Liden, ki ga je kitarist Holappa označil za častnega »petega člana« skupine. Novo ploščo so razdelili na dva dela, seznam skladb pa je v optiki vinilke razdeljen tako, da je na koncu vsakega dela prostor za »mehkejšo« pesem.

Prvi komad albuma in tudi prvi single je pesem Breathe, Breathe Out. Po krajšem bobnarskem uvodu se razvije izredna stoner rok koračnica. Ravno tako silovita je tudi naslednja Avalanche, pravi plaz mogočnih kitar, ki te kar odnese. Po takih dveh pesmih pričakujemo, da bo naslednja malo bolj umirjena. Kje pa! Different Horses se začne z izjemnim kitarskim rifom Holappe, ki vnovič potrjuje, da je njegova glasbena žilica neskončna. A Wolf In My Mind spominja na Queens Of The Stone Age, nato pa mirna That Obsidian Grin, ki zaključi prvi del – dve minuti kitare in vokala. Tudi v drugem delu plošče dobimo kar nekaj dobrih skladb, kot sta The Sirens Sound in The Tricking Tree, pred zaključno, rahlo An Alabastrine Smile.

Greenleaf ponovno potrjujejo, da spadajo v Olimp svetovne stoner rok scene!

The Head & The Habit

Greenleaf

Stoner rok

Magnetic Eye Records, 2024