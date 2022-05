Po pandemiji še Pandemenca

Najbolj humorna Borisa v zamejstvu (in tudi v matični domovini ...), Devetak in Kobal, bosta v četrtek ob 20.30 v Kulturnem domu v Gorici v okviru festivala Komigo ponudila občinstvu na ogled, sluh in smeh svojo zadnjo gledališko stvaritev, porojeno v krčih pandemije, kot zgovorno izdaja sam naslov komedije – Pandemenca. Pogovoriti se z njima pred nastopom na šest oči je bilo zaradi njunih temeljitih, poglobljenih, izčrpnih in izčrpujočih priprav dejansko nemogoče. »Pošlji tehtna vprašanja, na katera bova prav tako tehtno odgovorila,« je bila edina špranjica, skozi katero se je vsilil sledeč, seveda, zelo tehten, dopisni intervju.

Po daljšem prisilnem premoru zaradi pandemije se vračata na odrske deske. Zakaj prav v goriški Kulturni dom?

Boris&Boris: Prvič zato, ker smo v programu festivala Komigo, drugič, ker nas je Igor Komel vedno z veseljem sprejel, tretjič, ker nihče drug naju ni poklical.

Naslov vajine predstave je Pandemenca. Ali vaju je pandemija tako hudo zdelala?

Bolj naju je zdelala demenca kot pandemija, pa tudi živimo v času globalne demence. Je demenca, ki je v bistvu postala pandemija.

Ali morda naslov namiguje na vse, kar je treba pozabiti iz časa pandemije in še prej?

Namiguje na to, da živimo v času, ko se veliko stvari pozablja. Svetovna politika in mediji nas silijo, da verjamemo samo v sprotne pojave, brskanje po preteklosti je nezaželeno. Tipičen primer je vojna v Ukrajini. Gledamo sprotne medijske objave, nihče pa ne razmišlja o koreninah, ki so pripeljale do trenutnega konflikta. S tem ne opravičujeva vojnega napada na suvereno državo, po drugi strani pa takozvane liberalne demokracije zapada niso bile sposobne prisluhniti drugačnemu mnenju in gledanju v svet. V tem slučaju je prišla na dan neenotnost EU, kljub temu, da se želi pokazati javnosti kot monolit, ki to nikoli ni bil. Kaj lepšega za ZDA!

Kako bi z enim stavkom prepričala obotavljivega zamejskega Slovenca, naj pride 26. maja v goriški Kulturni dom na ogled vajine Pandemence?

Zelo enostavno: eden od naju je v penziji, drugi bo zdaj pa zdaj ob službo. Podprite naju! Hvala. Ne bomo pozabili. Naj navedeva tudi IBAN?