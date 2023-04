Počitnice ob vzponu fašizma

Letoviščarski kraj nekje v Italiji, morda Toskani, pred sto leti. Plaža, na kateri se zbirajo hrupna domača gospoda in letoviščarji, a tudi mržnja in sovraštvo, ki jih podpihuje nov politični režim – vzpenjajoči fašizem. To sta dogajalni prostor in čas predstave Mario in čarodej, nove domače produkcije Slovenskega stalnega gledališča, ki bo v petek premierno uprizorjena na velikem odru tržaškega Kulturnega doma. Predstavo je pisana ustvarjalna ekipa v torek predstavila medijem.

Po naslovu sodeč nekateri mislijo, da gre za otroško predstavo, a Mario in čarodej Thomasa Manna obravnava kompleksne teme in poseben čas, je uvodoma pojasnil direktor SSG Danijel Malalan, ki je tudi dal pobudo za uprizoritev v slovenskem prostoru malo poznane novele. Izziva sta se lotili dramaturginja Tatjana Doma in režiserka Ivana Djilas s svojo ekipo sodelavcev. V predstavi igrajo člani umetniške ekipe SSG in gostujoči igralci. Čarodej-iluzionist je Nikla Petruška Panizon, v vlogi pisatelja Thomasa Manna igra Primož Ekart. Direktor hotela je Franko Korošec, natakar Mario pa Primož Forte. V vlogah inšpektorja in gospe Angiolieri nastopata Primož Vrhovec in Lučka Počkaj. Med letoviščarji sta tudi Silvestra in Guiscardo, oz. Tina Gunzek in Francesco Borchi. Na odru nastopa tudi harmonikarka Ivana Kresevič.