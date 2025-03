Pod svobodnim soncem v Trstu

Pomlad prinaša tudi konec izbirnih abonmajskih sklopov letošnje sezone Slovenskega stalnega gledališča (SSG). Jutri, 23. marca, bo ob 17. uri bo v Kulturnem domu v Trstu na sporedu zadnja predstava popoldanskega programa, originalno branje romana Frana Saleškega Finžgarja Pod svobodnim soncem v priredbi Gorana Vojnovića in z režijo Aleksandra Popovskega.

Koprodukcija Drame SNG Maribor, SNG Nova Gorica, Cankarjevega doma Ljubljana in Zavoda Škrateljc iz Loga pri Brezovici uprizarja epopejo o boju majhnega, zatiranega ljudstva za svobodo in ljubezen. Pod svobodnim soncem je veliki slovenski zgodovinski roman in temeljna literarna umetnina zaradi močne narodnobuditeljske vrednosti in vrhunske romaneskne razkošnosti, skozi zgodovino pa je doživel različne priredbe. Mojstrovina, ki združuje epopejo o preboju Slovanov na Balkan z romantično ljubezensko zgodbo med Iztokom in Ireno, je Gorana Vojnovića navdihnila tudi k pisanju izvirnega odrskega besedila - sodobne interpretacije mita z upoštevanjem zgodovinskih in političnih izkušenj od časa nastanka romana do današnjih dni.

V veliki zasedbi nastopajo med drugimi tržaški igralec Matija Rupel v glavni vlogi Iztoka, Matej Zemljič (ki bo eden protagonistov nove produkcije SSG Županova Micka), priljubljeni Iztok Mlakar in Arna Hadžialjević.