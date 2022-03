Podelitev oskarjev v znamenju filma CODA in Smithove klofute (video)

Družinska drama o gluhih CODA režiserke Sian Heder je na sinočnji podelitvi filmskih nagrad v Los Angelesu pobrala oskarja za najboljši film leta, v spominu pa bo ostala klofuta nagrajenca za najboljšo moško vlogo Willa Smitha (Kralj Richard), ki jo je v živo na odru zadal komiku Chrisu Rocku zaradi norčevanja iz soproge Jade Pinkett Smith. Največ oskarjev je na podelitvi, ki so jo prvič doslej povezovale tri voditeljice - Wanda Sykes, Amy Schumer in Regina Hall, je osvojil znanstveno-fantastični film Dune, ki je pobral šest »tehničnih« oskarjev - za montažo, ton, vizualne učinke, kinematografijo, izvirno glasbo in produkcijo. Coda je imela le tri nominacije in je osvojila vse tri oskarje. Poleg oskarja za najboljši film še oskarja za priredbo scenarija (Sian Heder) in za stransko moško vlogo (Troy Kotsur).

Komik Chris Rock je pred najavo zmagovalca za najboljši dokumentarni film (Summer of Soul) zbijal šale na račun Javierja Bardema, ki je bil nominiran za najboljšo moško vlogo (Being the Ricardos) in njegove soproge Penelope Cruz, ki je bila nominirana za najboljšo žensko vlogo v filmu Vzporedni materi. Dejal je, da Bardem moli, da zmaga Smith, ker bo sicer žena jezna, če sam zmaga, ona pa ostane praznih rok. Nato se je ponorčeval še iz soproge Willa Smitha Jade Pinkett Smith, ki ima pobrito glavo, ker trpi za boleznijo, zaradi katere ji izpadajo lasje. Komik je dejal, da že nestrpno pričakuje nadaljevanje vojaškega filma G. I. Jane z Jado Pinkett Smith v glavni vlogi. Smith je naenkrat stopil na oder in mu zadal klofuto, nato pa ga je kasneje še glasno zmerjal, da ima umazana usta, s katerimi naj ne omenja žene.

Smith je kasneje v govoru po osvojitvi svojega prvega oskarja hvalil celotno teniško družino Williams, o kateri govori film Kralj Richard in poudarjal, da je potrebno braniti družino. Vidno pretresen je med nizanjem zahval potočil tudi solze in na koncu izrazil upanje, da ga bo Ameriška filmska akademija po incidentu še kdaj povabila na podelitev.

Podelitev oskarjev se je začela s sestrama Venus in Sereno Williams, ki sta napovedali glasbeno točko Beyonce v živo iz Comptona, kjer sta začeli svojo teniško pot do svetovnega vrha. Športno vzdušje je dopolnil oskar za kratki dokumentarni film Kraljica košarke o športnici Luisi Harris, pri katerem sta kot producenta sodelovala nekdanja zvezdnika lige NBA Shaquille O’Neill in Stephen Curry.

Nagrada za najboljši tuji film leta je šel na Japonsko (Drive My Car), pri čemer je brez kipca ostal režiser Paolo Sorrentino s filmom Bila je božja roka (È stata la mano di Dio), od katerega so si italijanski filmski navdušenci veliko obetali.