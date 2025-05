Poetična pripoved o neomajni pisateljici

Goliardo Sapienza spoznamo, ko jo izpustijo iz zapora, kamor so jo zaprli zaradi kraje in preprodaje zlatnine. To je bilo v Rimu leta 1980.

Zdaj, ko je pisateljica in novinarka spet na prostosti, si mora poiskati primerno službo ali vsaj primeren honorar, saj ji sodelovanje s časopisom ne zadostuje za plačevanje najemnine. Temnolasa intelektualka tvega, da jo bo lastnik spravil na cesto, zato je pripravljena na vse, tudi na začasno službo natakarice ali čistilke.

V predalu hrani rokopis dela, Umetnost veselja, ki ga ponosno čuva in upa, da bo prej ali slej postal knjiga, pa čeprav ji ga nobena založba noče objaviti in do njene smrti ga tudi ne bo.

V zelo čudnem in kljub vsemu nesrečnem obdobju po izpustitvi iz zapora Goliarda najde pomoč pri dveh prijateljicah, ki ju je spoznala prav za rešetkami. Roberta je bila zaprta zaradi sodelovanja s teroristično organizacijo, Barbara pa zato, ker je pomagala zločincu, v katerega se je zaljubila. Goliarda v njiju išče in vidi vrline, ki jima jih družba že dalj časa ne priznava.

Do danes najdaljši aplavz letošnjega 78. festivala v Cannesu je v torek pozno zvečer nagradil celovečerec Fuori, edini italijanski film, ki se bo v soboto potegoval za zlato palmo. Najnovejše delo Maria Martoneja, od danes na ogled v italijanskih kinodvoranah, je osredotočeno na morda najbolj zapleteno obdobje življenja v Italiji precej nepoznane pisateljice. Še hujše pa je dejstvo, da je bilo celo njeno osrednje delo, L’arte della gioia (Umetnost veselja), objavljeno šele po njeni smrti, in šele potem, ko je knjiga zaslovela med francoskimi bralci.

Martone se je Sapienze lotil s svojo značilno poetično in tenkočutno pripovedjo, ki jo je v celoti zaupal dolgoletni prijateljici in igralki Valerii Golino. Prav ona, tokrat izredna protagonistka, je pred letom dni v Cannesu, v vlogi režiserke, predstavila televizijsko serijo o Goliardi Sapienza. V njeni interpretaciji je še kako očitno, da lik, s katerim se spet vrača pred kamero dobro pozna, in da ji je Goliarda zelo blizu.

Značilnost sicilske intelektualke je prav očitna oddaljenost od sveta, v katerem živi, in od kalupov, v katere bi jo okolje želelo vkleniti. Ves čas se namreč počuti veliko bliže zapornikom kot pa intelektualnim krogom, ki jih premočrtno zavrača.

Fuori

Država: Italija in Francija, 2025

Režija: Mario Martone

Igrajo: Valeria Golino, Matilda De Angelis, Elodie in Corrado Fortuna