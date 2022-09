»Pogum je osebna izbira, ne danost«

Po Savianovem mnenju je velik dokaz osebnega poguma, če se npr. moški razjoče v javnosti, ko npr. umorijo prijatelja-kolega, kar se je redno dogajalo sodnikom, ki so se lotili raziskovanja in dokazovanja zločinov italijanskih kriminalnih združb. In prav organiziranemu kriminalu, ki se je s svojimi lovkami uspešno razpletel z italijanskega juga na sever in se ni ustavil ob državnih mejah in niti pred oceani, je namenil svoje najnovejše dokumentarno-literarno delo Solo è il coraggio (Pogum je sam, osamljen v približnem prevodu). Posvetil ga je vsem sodnikom, ki so zavestno šli v boj proti kriminalnim združbam in tudi državnim ustanovam. Vsi po vrsti so padli in splošna zavest se je le malce zdramila. V prvi vrsti pa je Saviano želel opozoriti na lik Giovannija Falconeja, ki se je – tudi na osnovi izkušenj svojih predhodnikov – genialno lotil boja proti združbi Cosa nostra: brez tako imenovanega vele procesa (maxiprocesso) v Palermu se danes ne bi mogli javno pogovarjati o vseh teh zadevah. Tako imenovano mafijo, po Savianovem mnenju sicer gre za napačno poimenovanje, ki so si ga izmislili novinarji, bi še naprej predstavljali kot nekakšno južnjaško značilnost, kulturno-zgodovinsko posebnost.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.