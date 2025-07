Poletno potepanje po Beogradu

Poletje se vrača, z njim pa rubrika Potepanja, ki jo piše Sara Terpin. Letos vas ne bo popeljala le po Sloveniji, pač pa tudi po sosednjih državah in po Balkanu. Za tokratno potepanje gremo pokukat v Srbijo, točneje v srbsko prestolnico, v odkrivanje starih in novih zanimivosti tega očarljivega mesta na stičišču med Zahodom in Vzhodom.

Petnajst imen za eno mesto

Razumeti izvor imena Beograd ni ravno težko. »Beli grad« (belo mesto): to ime naj bi dala slovanska plemena, ki so kraj naselila okoli leta 630, ko so visoko nad sotočjem Save in Donave zagledala bele kamnite zidove, ostanke nekdanje bizantinske utrdbe. Pred tem je kraj nosil ime Singidunum: tako so ga imenovali Rimljani, ki so ime prevzeli od prvih prebivalcev Keltov.

Zanimivo je, da je mesto v teku zgodovine zamenjalo ime več kot 15 krat: med drugim se je imenovalo Alba Bulgarica, Fehérvár, Weißenburg, Dar Ul Jihad in celo Prinz Eugen Stadt. Vse te zamenjave imena kažejo na burno zgodovino mesta, ki je bilo uničeno kar 44-krat, kar je pravi rekord, vsaj v Evropi. Prav zato je v Beogradu težko najti zelo stare zgradbe.