»Pomembno je pokazati, da smo«

Če boste na spletni strani Youtube vtipkali njeno ime in priimek, boste lahko prisluhnili kar 14 videopravljicam, ki jih je Marina Cernetig posnela v koronačasu. Gre za nekajminutne posnetke pravljic in legend iz Benečije oziroma Nadiških dolin: o krivapetah, škratih, Hudičevem mostu v Čedadu, Atili in nastanku imena Viden ... ki jih Marina Cernetig doživeto pripoveduje v domačem narečju in italijanščini.

Marina Cernetig (1960) piše pesmi v beneškem narečju, s katerimi je uspešno sodelovala na raznih natečajih, izšle so pa tudi v raznih priložnostnih publikacijah in antologijah. Leta 2007 je pri Založništvu tržaškega tiska izšla njena zbirka Pa nič nie še umarlo. »Pomembno je držati pri življenju jezik teh dolin, ki se izgublja skupaj z ljudmi, pokazati, da smo. To je želja po vključevanju v širši svet, vendar tako, da te kot osebo in kot skupnost ne požre globalizacija,« je med drugim dejala v daljšem intervjuju, ki ga objavljamo v torkovi izdaji dnevnika.