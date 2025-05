Pop obarvani metalci z »lušno« glasbo

Pred skoraj tremi tedni je svet pretresla vest o smrti papeža Frančiška. Le nekaj dni kasneje pa je Papa V Perpetua alias Tobias Forge najavil izid novega ploščka švedske metal skupine Ghost. Kakšno izredno naključje! V tem primeru je kot nalašč italijanski pregovor, ki pravi, da ko umre papež, je takoj drugi na vrsti.

A pustimo šalo ob strani. Ghost so danes najbolj pop obarvana metal zasedba, kar jih imamo, in po treh letih od zadnjega albuma Impera nam končno ponujajo nov plošček Skeletá.

Bend Ghost je svojevrstna glasbena zasedba. Glasba švedske skupine je posebna mešanica melodičnega metala in roka iz sedemdesetih ter osemdesetih, veliko vlogo pa igrajo tudi »cerkvene« orgle. Člani benda so se od samega začetka odločili za črn, skorajda satanistični imidž. Oblačijo se v črne halje, na sebi pa imajo ravno tako črne maske. Zato si lahko človek misli, da je njihova glasba tegobna in izrazito metalska, vendar ni tako. Pesmi, predvsem v ploščkih Meliora in Prequelle, a tudi v predzadnjem Impera iz leta 2022, se ponekod odločno približujejo pop ritmom. Melodije komadov so prijetne in poslušalcu takoj ostanejo v spominu.

Bend je v skoraj dvajset let dolgi glasbeni karieri izdal šest studijskih albumov in več kratkih plošč. Leta 2016 je skupina prejela prestižno nagrado Grammy Award za najboljšo metal pesem, in sicer za Cirice. V naslednjih letih so fantje prejeli še številne nagrade, leta 2022 pa tudi American Music Award za plošček Impera.

Ghost je neke vrste glasbeni kolektiv, saj se je zasedba skupine, predvsem v zadnjih letih, velikokrat spremenila. Člane benda imenujejo Nameless Ghouls (brezimenski demoni), med temi je od leta 2011 do 2016 bil tudi neki Tržačan (!), pevcu pa pravijo Papa Emeritus. Vlogo »črnega papeža« igra od ustanovitve benda Tobias Forge. Gre za genialnega glasbenika in predvsem tekstopisca z neskončno domišljijo, ki je v dvajsetih letih povlekel svoj bend iz švedskega undergrounda in ga postavil na sam vrh svetovne glasbene scene.

Papa Emeritus je letos zamenjal ime in postal Papa V Perpetua ter ustvaril novo ploščo Skeletá. Deset komadov za malo več kot tri četrt ure »lušne« glasbe. Že s prvim singlom Satanized, ki je izšel na začetku marca, je bilo jasno, da bo novi album sledil glasbenemu kalupu prejšnjih. Prijetne melodije, refreni, ki bodo prav prišli na koncertih, saj so enostavni in dopadljivi. Prostor je tudi za epsko balado Guiding Lights in pa »eighties« obarvano Umbra. Dobra je tudi ena izmed najbolj rokerskih pesmi novega ploščka De Profundis Borealis.

Glasbeni recept našega Večnega papeža in njegovih brezimenskih demonov je očitno še vedno uspešen.

Skeletá

Ghost

Melodic metal, pop

Loma Vista Recordings, 2024