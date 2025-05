Poskočni komadi za boljšo prihodnost

Ljubitelji synth pop ritmov se prav gotovo veselijo novega albuma kanadskega benda Arcade Fire. Skupina je namreč pred dvema tednoma izdala svojo sedmo ploščo Pink Elephant.

Zasedba Arcade Fire bo prihodnje leto praznovala svojo petindvajseto leto delovanja. Skupino je leta 2001 ustanovil pevec in kitarist Win Butler. Danes ob njem stojijo še njegova žena, glasbenica Régine Chassagne, bobnar Jeremy Gara ter vsestranska glasbenika Richard Reed Perry in Tim Kingsbury. Winov brat William je tudi bil stalni član skupine, a se je pred nekaj leti odločil za samostojno glasbeno kariero in tako zapustil bend.

Arcade Fire spadajo danes med boljše indie pop bende na svetu, glasbeni prestiž pa si je zasedba zaslužila s prvimi štirimi ploščami, ki so v prejšnjih letih prejele marsikatero glasbeno nagrado. Sound Kanadčanov je res posebna zmes indie roka, klaviatur, popa, elektronskih efektov, sintetizatorjev zvoka in še marsičesa. Skupina si je poleg glasbenih nagrad zaslužila tudi številne pohvale. Med najbolj vnete zagovornike kanadskega benda spadajo med drugimi lider irske skupine U2 Bono Vox, priznani glasbenik Brian Eno in še pokojna angleška legenda David Bowie. In ravno Bowie je s skupino sodeloval pri snemanju dvojne plošče Reflektor, ki je izšla leta 2013.

Arcade Fire so nedvomno oboževalci glasbe iz osemdesetih in tu mislim predvsem na benda Smiths in Joy Division. Navezanost Butlerja in ostalih na to glasbeno obdobje je razvidno skoraj v vseh ploščah doslej. Vpliv osemdesetih dobimo ponekod tudi v predzadnjem ploščku WE iz leta 2022, pa čeprav v manjši meri kot v prejšnjih albumih.

Na začetku letošnjega leta je Butler najavil, da bodo v kratkem zagledali luč sveta novi komadi. In res: aprila se je na vseh spletnih glasbenih portalih prikazal single Year Of The Snake. Pesem se nanaša na kitajski horoskop, v katerem je zapisano, da je leto 2025 leto kače. V skladbi pridejo na dan glasbeni odtenki iz osemdesetih, na katere nas je kanadski bend že navadil v prejšnjih izdelkih. Ritem je napet in konstanten, v besedilu pa Butler stremi po nujnih spremembah. Po obdobju depresije pevec upa, da je pred njim novo, svetlejše poglavje.

O tem je govor tudi v drugem komadu Pink Elephant. Svojo depresijo je pevec namreč poimenoval »roza slon«. Bolj poskočni ter synth pop in industrial obarvani sta zatem pesmi Circle Of Trust in Alien Nation. Po krajšem ambient intermezzu Beyond Salvation je na vrsti ravno tako umirjena Ride Or Die, nato pa ritem spet pospeši v komadu I Love Her Shadow.

Pink Elephant je plošča polna upanja v boljše počutje in srečnejšo prihodnost. Srečno, Win!

Arcade Fire

Pink Elephant

Synth pop

Arcade Fire Music, 2025