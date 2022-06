Poslovil se je francoski igralec Jean-Louis Trintignan

V 91. letu starosti je včeraj zjutraj, obdan s svojimi najbližjimi, umrl filmski velikan – francoski igralec Jean-Louis Trintignant. V svoji dolgi karieri, ki je trajala več kot šest desetletij, je zaigral v okoli 160 filmih. Trintignantove subtilne, a tudi silovite upodobitve svojih likov so pustile neizbrisen pečat na evropski kinematografiji. Sodeloval je z največjimi evropskimi režiserji in bil dejaven še krepko po 80. letu starosti.

Preboj v filmskem svetu je dosegel leta 1956, ko je nastopil v romantični drami In bog je ustvaril žensko z Brigitte Bardot in v režiji Rogerja Vadima. V Italiji pa je zaslovel leta 1962, in sicer v mojstrovini Dina Risija z naslovom Il sorpasso, v katerem je občinstvo in kritike navdušil skupaj z Vittoriom Gassmanom. Leta 1966 je sledila vloga v še eni filmski klasiki, filmu Moški in ženska v režiji Clauda Leloucha, ki je pomenil tudi velik uspeh za francosko kinematografijo v ZDA. Film je prejel zlato palmo, zlati globus in tujejezičnega oskarja za najboljši film. Leta 1969 je upodobil sodnika, ki preiskuje atentat, v Costa-Gavrasovem z oskarjem nagrajenem filmu Z, vloga pa mu je prinesla nagrado za najboljšega igralca na canskem filmskem festivalu. Leto kasneje je igral v prav tako politični antifašistični drami Bernarda Bertoluccija, naslovljeni Konformist. Velik uspeh je znova doživel leta 2012 z vlogo v drami Ljubezen Michaela Hanekeja. Film je osvojil vrsto pomembnih nagrad, med drugim zlato palmo, Trintignant pa je prejel tudi cezarja za najboljšega igralca.Leta 2003 ga je doletela velika družinska tragedija, saj je njegovo hči Marie do smrti pretepel njen partner, glasbenik Bertrand Cantat. Krvavi dogodek je imel tudi velik medijski odmev.