Pot do (temnopolte) svobode

Ko je že jasno, da bodo kinodvorane ponovno odprle vrata šele jeseni ali mogoče celo pozimi, si lahko spet ogledamo film, ki ga ponuja brezplačno na ogled spletni portal RaiPlay.

Celovečerec, ki je pred petimi leti prejel oskarjevo nagrado za najboljšo glasbeno kuliso, a ne tistega za najboljši film, je zgodba o dolgi človeški kači, ki tiho in drzno stopa v smeri svojih pravic.

Delo režiserke Ave DuVernay bi bolj spadalo med dokumentarce kot med igrane filme, saj se opira na celo vrsto dokumentov, meša fikcijske in arhivske posnetke ter ob doslednem pripovedovanju širi zorni kot na vse ameriške domove in televizije, ki so v tistih dneh predvajale to, kar se je dogajalo v Alabami.

Pripoved o miroljubnem pohodu, ki ga je vodil Martin Luther King, da bi z njim dosegel udejanjenje pravic temnopoltega prebivalstva, je tudi prvi film, ki pripoveduje o življenju, pogumu in hudih trenutkih samega Luthra Kinga.

Pohod se v resnici navezuje na ogromen sprevod, ki je marca leta 1965 iz Montgomeryja stopal proti v Selmi v Alabami in se ga je udeležilo več deset tisoč ljudi. Med njimi so bili tudi nekateri veliki predstavniki in pripovedovalci tistega časa: Bob Dylan, Joan Baez, Harry Bellafonte, Pete Seeger in novinarji, ki so do tja prispeli z vsega sveta.

Martin Luther King, ki je leta 1964 prejel Nobelovo nagrado za mir, se je postavil na čelo podviga, katerega osrednji cilj je bil spoštovanje volilnih pravic, ki jih je temnopolto prebivalstvo že imelo, a jih oblasti niso želele udejanjati.

Za produkcijo filma sta poskrbela Brad Pitt in Oprah Winfrey, ki igra eno od znamenitih ženskih aktivistk, Annie Lee Cooper.

Selma – Pot do svobode

ZDA 2014

Režija: Ava DuVernay,

Igrajo: Giovanni Ribisi, Tim Roth, David Oyelowo, Cuba Gooding, Martin Sheen, Oprah Winfrey, Tassa Thomson

Ocena: ★★★ 1/2