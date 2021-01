Pozabljeni rokopisi za duo Excentury

Prisilni molk, ki že dolge mesece hromi glasbenike, je prizadel tudi klavirski duo Excentury, ki ga sestavljata priznani pianistki in pedagoginji Tamara Ražem Locatelli in Aleksandra Češnjevar Glavina, ni pa uničil njune poustvarjalne volje, ki je našla tako rekoč zasilni izhod iz stiske. Tamara Ražem nam je v pogovoru predstavila njun zanimiv projekt, ki je že v dobri razvojni fazi.

Študijsko snemanje je med redkimi dejavnostmi, ki jih je mogoče v tem času izpeljati, in obeta se nam kakovosten izdelek, ki sta ga načrtovali že nekaj let, mar ne?

Ta zgodba se je začela pred kakimi štirimi leti in glavni pobudnik je pianist, pedagog in skladatelj Bojan Glavina, sicer tudi mož moje partnerice Aleksandre, ki nama stoji ob strani od vsega začetka in naju spodbuja k poustvarjanju tudi s tem, da je za naju napisal kar nekaj skladb. Med svojim raziskovalnim delom je v raznih arhivih, predvsem pa v Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani, našel obilo rokopisov slovenskih skladateljev, ki so pisali za klavir štiriročno in za dva klavirja. Večina skladb je na ugledni umetniški višini in nekaj sva jih že predstavili leta 2019 na mednarodnem kongresu klavirskih pedagogov EPTA na Dunaju. Sklenili sva, da bova skladbe posneli in ob tem poskrbeli tudi za tiskanje rokopisov: rezultat bo antologija slovenskih skladb za dva klavirja in klavir štiriročno od leta 1820 do dandanes.

Čudno se zdi, da so rokopisi obležali pozabljeni dolga leta v knjižnicah in arhivih ...

To si lahko razlagamo z dejstvom, da v Sloveniji ni bilo veliko klavirskih duov: na profesionalni ravni sta delovala le Igor in Alenka Dekleva, ki sta v svoj repertoar le občasno vključila nekaj slovenskih skladb. Igor Dekleva je tudi sam komponiral in bo našel prostor v najini antologiji.