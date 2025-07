Praznik knjige bo pomagal Evropi

Evropa je krhka, Evropa rabi pomoč: in na pomoč ji bo priskočil Praznik knjige in svobode Pordenonelegge. Z malce ironije je Michelangelo Agrusti, predsednik Fundacije Pordenonelegge, na milanski predstavitvi letošnje izvedbe knjižnega sejma orisal izbrano geslo in logotip. Na plakatu, pred katerem sta med konferenco sedela predsednik Agrusti in umetniški vodja pobude Gian Maria Villalta, je bil zarisan ribiški trnek naravnan proti malemu modremu polju, posejanem z evropskimi zvezdicami. V italijanščini se trnku pravi amo in amo je tudi prva oseba ednine v sedanjem času glagola amare = ljubiti.

In seveda Praznik knjige in svobode ljubi Evropo, ki je v tem primeru zamišljena predvsem kot EU. In na evropske institucije, kot je na milanski konferenci podčrtal Agrusti, je pordenonska pobuda navezana, saj so letošnjo izvedbo pred približno tednom dni predstavili v Bruslju. Praznik knjige in svobode pa seveda zagovarja pomen branja pod geslom amoleggere. Tudi Milan je bil izbran zaradi svojega "evropskega srca", ki bije italijansko in evropsko: tako je Agrusti utemeljil izbiro, da so pordenonski Praznik knjige in svobode želeli predstaviti tudi v glavnem mestu Lombardije. In nenazadnje je Milan pomembno založniško središče, s čimer izraža svojo navezanost na knjige. Praznik knjige in svobode seveda zagovarja tudi pomen branja, kar promovira ravno pod geslom amoleggere.

V konkretnem letošnjega programa ni razkril niti umetniški vodja oziroma "glasnik" umetniške trojice Gian Maria Villalta. Kot je že dalj časa znano, bo praznik potekal od 17. do 21. septembra, v tem časovnem razdobju se bo zvrstilo 350 dogodkov, ki so jih razvrstili na okrog 50 različnih lokacij.Uvodnega dne se bo udeležila Širin Ebadi, iranska odvetnica, ki je leta 2003 prejela Nobelovo nagrado za mir, predzadnji dan festivala pa bodo podelili osrednjo nagrado španskemu pisatelju Ildefonsu Falconesu (de Sierri), avtorju knjig na zgodovinske teme. Zaključek praznika pa bo izzvenel z zvoki "evropske himne", Beethovnove 9. simfonije, v Areni Evropa, ki je novo prizorišče. Letošnja izvedba naj bi bila nadalje nekakšen most med Evropsko prestolnico kulture - GO! 2025 in letom 2027, ko si bo Pordenon nadel naslov Italijanske prestolnice kulture.V ospredju bosta temi kriz, politične in pa bolj specifične, namenjene knjigam in branju, ter umetne inteligence.