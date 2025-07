Pred 40 leti eden največjih rokerskih dogodkov vseh časov

Danes, 13. julija, mineva 40 let od enega največjih rokerskih (in televizijskih) dogodkov preteklega stoletja, dobrodelnega koncerta za lačne v Etiopiji Live Aid.

Leto prej, 1984, sta irski pevec Bob Geldof in škotski kitarist Midge Ure ustanovila dobrodelno glasbeno skupino Band Aid, da bi z njo, s ploščami in koncerti zbrala sredstva za pomoč revnim v Afriki. Odziv med mladimi je bil nad pričakovanji, zato sta si zamislila obširnejšo prireditev, na katero sta povabila vse takratne najbolj znane in popularne rokerje ter skupine iz Evrope in Združenih držav Amerike. Projekt je bil za tiste čase skoraj neverjeten, organizacijsko sila zahteven, a - kot se je izkazalo - z velikanskim medijskim uspehom.

Live Aid je bil koncert v dveh delih in se je odvijal na dveh celinah. Začel se je ob 13. uri na starem stadionu Wembley v Londonu in se prepletal ter se nadaljeval (do petih zjutraj naslednjega dne po evropskem času) na stadionu John F. Kennedy v ameriški Filadelfiji. Trajal je nepretrgoma 16 ur. Prek 16 satelitov ga je - v režiji Vincenta Scarze - predvajalo več kot 90 odstotkov televizij v 150 državah, spremljala ga je skupaj milijarda 900 milijonov ljudi, 40 odstotkov takratnega prebivalstva na Zemlji.

Dotlej česa takega se še ni zgodilo, Live Aid še vedno velja za enega največjih televizijskih prenosov v zgodovini. Med koncertom so zbrali od 40 do 50 milijonov funtov prispevkov za lačne v Etiopiji, h katerim gre dodati še kakih 100 milijonov funtov poznejših donacij za skupnih današnjih 320 milijonov evrov.