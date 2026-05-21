Tržaška občina kupila proseško klavnico

Tržaška občina je na dražbi odkupila proseško klavnico, ki je bila včeraj že petič predmet javne dražbe. Odkup je institucija napovedala že pred časom, ko je decembra lani po zaprtju klavnice v Krminu Dežela Furlanija - Julijska krajina zaznala potrebo po tovrstni storitvi na Tržaškem in Goriškem.

Prodaja klavnice na Proseku je v zadnjih letih bila prava zagonetka. Po stečaju družbe MPQ, ki je kot zadnja lastnica v celoti prenovila obrat z javnim prispevkom in ga nato leta 2021 zaprla, je februarja 2024 prišlo do prve dražbe. Izklicna cena je bila takrat 400 tisoč evrov. Sledile so še tri dražbe, na katerih ni bilo interesentov, izklicna cena pa je medtem, do včerajšnje dražbe, vrtoglavo padla na 200 tisoč evrov za stavbo, ki po ocenah velja najmanj 530 tisočakov. Občina si je včeraj nepremičnino zagotovila za 220 tisoč evrov, iz blagajn Dežele FJK pa bo prejela 400 tisoč evrov. Vsota je namenjena nakupu in ureditvi obrata.

»Na zadnji dražbi je občina bila edini ponudnik,» je za Primorski dnevnik pojasnil stečajni upravitelj Giuseppe Alessio Vernì in napovedal, »da bo postopek za predajo lastnine zahteval od 30 do 40 dni.« Specifični poslovni objekt je za institucije kot rečeno postal zanimiv takoj po decembrskem zaprtju klavnice v Krminu, saj morajo tržaški in goriški živinorejci svojo živino voziti na zakol blizu kraja San Vito al Tagliamento v zahodni Furlaniji.

»Kot napovedano in odobreno v občinskem svetu, smo klavnico odkupili,» je včeraj potrdila tržaška podžupanja Serena Tonel, ki še ne napoveduje odprtja. »Zdaj pa je čas, da definiramo, kako poiskati upravitelja. V dogovoru s prefekturo smo se odločili za nakup, da bi se odzvali potrebam ozemlja, ne le tržaškega. Proseška klavnica je pomembna za tretjino deželnega ozemlja.« Spomnila je, da je zadnji lastnik prenovil obrat in ga prilagodil veljavni zakonodaji, »zato so prostori že skoraj pripravljeni za uporabo«.