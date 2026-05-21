Morje, kultura in šport na petnajstem festivalu Mare Nordest

Morje, kultura in šport so vsebine petnajstega festivala Mare Nordest, ki so ga včeraj predstavili v dvorani Bobi Bazlen palače Gopčević. Tržaški festival morja tudi letos ponuja bogat koledar dogodkov, ki imajo kot glavno vodilo ljubezen do morja in zračne plovbe.

Zrak in morje bosta z geslom @mareinvolo zaznamovala letos štiridnevno dogajanje na Velikem trgu in okolici med 28. in 31. majem, so napovedali organizatorji društva Mare Nordest, ki dogodek prirejajo v sodelovanju s tržaško občino in Deželo Furlanijo - Julijsko krajino. Dodatni dan, do lani je namreč festival bil tridneven, bo posvečen mladim, trajnosti in poljudnemu širjenju tehničnih vsebin. V četrtek, 28. maja, bodo na srečanja v šotor na Velikem trgu, povabili dijake višjih srednjih šol ter univerzitetne študente. S predavanji in delavnicami v sodelovanju s tržaškim pomorskim zavodom Tomaso di Savoia Duca di Genova, okoljsko agencijo Arpa in torinsko univerzo bodo mladim približali svet plovbe, morju prijazne okoljevarstvene prakse in druge vsebine. Med te spada tudi letenje.

Glavni junak festivala bo namreč med četrtkom in nedeljo hidroplan ob 100-letnici prve zračne povezave med Trstom in Turinom. Prvega aprila 1926 so prav v Trstu uradno predstavili relacijo med mestoma, čeprav so zaradi vetrovnih razmer prve dni vodna letala poletela večinoma iz Portoroža.

Pred Velikim trgom bo privezanih deset vodnih letal na prvem mednarodnem tržaškem srečanju hidroplanov, ki bodo v Trst prispeli z različnih koncev Italije. Letenju s posebnim zračnim vozilom in plovbi bodo posvetili številna srečanja.